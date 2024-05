On avait annoncé le développement du jeu indépendant Blight: Survival en novembre 2022 . Le titre était ambitieux, et le fait de ne plus avoir de nouvelles depuis n’était guère rassurant. On venait à se demander si le défi n’était pas trop lourd pour les épaules de Haenir Studio . Bon, ça c’était avant d’apprendre que les Scandinaves venaient de conclure un partenariat avec Behaviour Interactive Dead by Daylight ) pour en gros leur filer un coup de main technique et logistique, mais également pour éditer l’œuvre vidéoludique.On rappelle que Blight: Survival devrait être un roguelite d'action-horreur en coopération à 4 joueurs, dans un no man's land du 14ᵉ siècle. Il n’y a toujours pas de fenêtre de sortie, mais le jeu est toujours prévu d’arriver sur Steam.