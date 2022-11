Nouveau jeu : Blight: Survival

On ne sait pas encore grand-chose de Blight: Survival , mis à part qu'il est développé par Haenir Studio et qu'il s'agit d'un roguelite d'action-horreur en coopération à 4 joueurs. Le décor sera un no man's land qui sent la putréfaction dans une version alternative du 14ᵉ siècle. Une maladie "la brûlure" a surgi dans cette terre infernale et transforme les Hommes en monstres. Pour affronter ces zombies démoniaques, vous et vos amis aurez une large sélection d'armes, d'armures qui seront personnalisables et une fois que vous les aurez vaincus, vous pourrez récupérer le loot qui ne sera pas de trop pour avancer dans le jeu.Dans la bande-annonce de cinq minutes que vous allez visionner, vous verrez le magnifique travail réalisé sur l'Unreal Engine 5, les animations sont propres, et les possibilités en termes de gameplay permette par exemple de se coucher et ramper pour éviter certains ennemis non transformés. Le jeu donne ainsi cette impression qu'il sera exigeant. Nous n'avons toutefois pas de date de sortie, mais Blight: Survival a d'ores et déjà sa fiche Steam , ce qui nous confirme qu'il sortira au minimum sur PC.