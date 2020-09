Baldur's Gate 3 retarde une ultime fois son accès anticipé

Initialement prévu pour août, puis septembre, il faudra maintenant attendre le lancement de Baldur's Gate 3 pour le 6 octobre prochain. Larian Studios s'est expliqué dans un long texte. tl;dr : suite à des bugs de dernière minute, le jeu serait encore assez instable et ne passerait plus les tests automatisés en interne. De plus, certaines traductions manquent toujours à l'appel.On rappelle que l'accès anticipé du jeu contiendra 45980 lignes de dialogues (contre 17600 pour l'EA de Divinity: Original Sin 2 ), ça en fait des insultes à traduire en Githyanki. Pour nous faire patienter, ils sortent aujourd'hui leur 7e vidéo communautaire qui s'attarde sur l'un des aspects prégnants de D&D 5e édition à savoir a gestion des compagnons notamment au camp, mais aussi les probables romances qu'ils pourront nouer dans le jeu. En parallèle, le studio a lâché la configuration recommandée pour le jeu, à savoir un CPU Intel i7 4770k / AMD Ryzen 5 1500X, 16Go de ram, 70Go d'espace disque et une CG de type Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX580.