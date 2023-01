Avengers, c'est plus l'heure

Ce n'était qu'une question de temps, vu à quel point le jeu n'a jamais réussi à susciter l'intérêt ni à être rien d'autre qu'un jeu-service tiède sur lequel on avait collé une grosse licence, mais c'est maintenant officiel Marvel's Avengers sera bien débranché cette année. L'update 2.8 prévue pour le 31 mars sera la dernière, et le support s'arrêtera pour de bon fin septembre.Toutefois, contrairement à un autre jeu-serivce nul de chez Square Enix qui a eu une durée de vie encore plus courte, Avengers restera jouable aussi bien en solo qu'en multi, mais il ne sera toutefois plus possible de l'acheter après le 30 septembre. En guise de cadeau d'adieu, tous les cosmétiques payants seront offerts gratuitement, ce qui fera sûrement plaisir à ceux qui avaient claqué du vrai argent pour récupérer un slip rose pour leur Hulk.