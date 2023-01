Atomic Heart : encore dix minutes de gameplay

Nos confrères de GameSpot ont partagé dix minutes de gameplay de Atomic Heart , on l'on voit différents environnements où l'on sera amené à évolué, des affrontements certainement en mode facile, un puzzle, mais le clou du spectacle sera que vous pourrez conduire une sorte de Lada avec un arrière de Trabant. Alors ça, ça n'a pas de prix. Enfin si, 69,99€ sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et 59,99€ sur PC.Le jeu est attendu pour dans un peu plus d'un mois, le 21 février 2023, n'hésitez pas à attendre les tests, mis à part si vous êtes abonnés au Xbox ou/et PC Game Pass , où il sera disponible Day One.