Apple ouvre un peu les vannes

Contraint et forcé par l'Union Européenne, Apple a fini par ouvrir iOS à la concurrence . A partir d'iOS 17.4 à savoir la prochaine version, il sera possible pour les habitants de l'Union Européenne :Evidemment Apple y va à reculons et explique que le tout va donner le cancer à ses usagers. Apple a donc utilisé son armée d'avocats pour faire en sorte de respecter les lois européennes tout en pourissant le plus possible la vie des développeurs en imposant une batterie de règles . En clair, Apple vérifiera et signera toutes les applis installées sur iOS même via les boutiques concurrentes et ouvrir une boutique concurrente nécessite de montrer patte blanche , rendant les choses impossibles pour une PME.Si vous acceptez d'utiliser une boutique concurrente ou un système de paiement tiers, vous devez aussi signer un nouveau contrat qui impose de verser à Apple 50 centimes pour chaque appli installée après un million. Tim Sweeney explique que ces termes sont scandaleux mais Epic Games travaille déjà à créer sa propre boutique iOS histoire de faire revenir Fortnite. Microsoft et compagnie vont en faire de même. On se demande comment ça va fonctionner pour les gens qui voyagent en dehors de l'Union Européenne. Est-ce que les applis vont être bloquées? Ou certaines possibilités?