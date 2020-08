​Gamescom 2020 et jeux indés, résumé de notre seconde soirée

On continue cette semaine de streaming autour de la Gamescom en version dématérialisée, des démos de jeux de l'Indie Arena Booth... mais aussi de notre rattrapage intensif des sorties indés d'août avec deux nouveaux jeux, dont une petite nouveauté Kickstartée qui devrait sortir en 2020. INMOST vous dira surement quelque chose puisqu'on vous en avait parlé lors de notre passage à l'EGX 2018. Le jeu de Hidden Layer Games est sorti récemment de son exclusivité Apple Arcade pour s'inviter partout ailleurs. Et ça donne quoi ? Le jeu enchaîne trois gameplays différents : énigme/exploration-plateforme, walking simulator et action avec un thème prédominant de la flippe et de la douleur, le tout enrobé dans des gros pixels qui tâchent. Gamedec lui joue plus dans la cour des RPGs Cyberpunks mâtinés d'investigation. Il a pour lui un univers futuriste dans lequel tout un chacun passe son temps dans des "jeux virtuels". On ne se contentera donc pas d'arpenter des cités verticales. On y joue un membre des Gamdecs, des détectives qui enquêtent sur des crimes liés à ces univers virtuels. Au programme, des heures de blabla avec des tonnes de PNJs mais surtout un système de déduction à embranchement qui promet. On attendra quand même une sortie qu'on espère repoussée à 2021, car le jeu a encore besoin de quelques mois de développement pour peaufiner son interface et ses animations.Rendez-vous ce soir à partir de 19h30 sur notre chaîne Twitch pour suivre le Opening Night Live de la Gamescom en direct avec nous et on continue en suivant avec trois découvertes indés.