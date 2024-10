Minute Test : Nikoderiko: The Magical World

Pourtant, dès les premières minutes d'introduction, on sent que le budget n'a été mis que dans l'esbroufe graphique. Déjà, le scénario du jeu s'écrit en trente secondes de vidéo, sans autres explications que quelques onomatopées, alors que le jeu regorge de dialogues doublés. On y découvre nos deux aventuriers Niko et Luna, mangoustes chasseurs de trésors de profession, qui se font piquer leur dernière découverte par le Baron Grimald et ses sbires Cobring. Ne cherchez pas à en savoir plus sur le lore du jeu, c'est tout ce qu'il voudra bien vous en dire. D'ailleurs, il faut attendre au moins quelques heures de jeu pour qu'on nous informe de la nature mangoustine de nos héros. Enfin bref... Annoncé alors qu'on s'endormait tous pendant le Future Game Show de cette année avec une date de sortie rapprochée, Nikoderiko: The Magical World a su titiller la curiosité des fans de Donkey Kong Country et de Crash Bandicoot , en mixant à la fois phases en 2.5D aux animations chiadées très typées Super Nintendo et phases en 3D dans le décor, à la mode de la PS1, sur fond de musique punchy. Le challenge avait de quoi être relevé, mais pourquoi pas ! Manette en main, on retrouve immédiatement tout ce que la bande-annonce mettait bien en avant, à savoir une patte graphique chatoyante, de superbes éclairages, des jeux de parallaxes typiques et des animations en veux-tu en voilà un peu partout dans les niveaux.Pourtant, dès les premières minutes d'introduction, on sent que le budget n'a été mis que dans l'esbroufe graphique. Déjà, le scénario du jeu s'écrit en trente secondes de vidéo, sans autres explications que quelques onomatopées, alors que le jeu regorge de dialogues doublés. On y découvre nos deux aventuriers Niko et Luna, mangoustes chasseurs de trésors de profession, qui se font piquer leur dernière découverte par le Baron Grimald et ses sbires Cobring. Ne cherchez pas à en savoir plus sur le lore du jeu, c'est tout ce qu'il voudra bien vous en dire. D'ailleurs, il faut attendre au moins quelques heures de jeu pour qu'on nous informe de la nature mangoustine de nos héros. Enfin bref...









Pour ne rien arranger, le bestiaire ultra-limité du jeu se permet malgré tout des défauts de lisibilité en réutilisant des archétypes de monstres, c'est notamment visible sur les deux types de gros ennemis qu'on rencontre en jeu qui sont difficilement différenciables dans le feu de l'action. L'action justement demande souvent de faire des sauts millimétrés et là encore, on retrouve le défaut de plein de jeux du genre qui vont rajouter des frames d'animations après avoir lâché le stick, ce qui rend assez frustrant des phases de plateformes demandant de la précision. Passées les présentations, le jeu nous met direct dans le bain avec une île à parcourir en ligne droite, la traversant de zone en zone (jungle, geysers, grottes sous-marines, niveaux industriels et j'en passe). On connait tous la chanson et 100% des niveaux sont du réchauffé, déjà-vu et déjà joué sur les mètres étalons du genre évoqués au-dessus. Pour continuer dans le copier-coller, le jeu nous propose de temps à autre de prendre le contrôle de montures (trouvées dans des caisses en bois, évidemment) et de récolter une tonne de collectibles différents. Pour tout dire, il y a en a 6 types différents, ce qui occasionne un déluge d'objets présents à l'écran, entre les lettres N.I.K.O, les diamants, les clés, etc., etc. Et c'est une partie du problème. Car cette affluence d'objets nuit à la lisibilité de l'action.

Pour continuer dans les irritations persistantes rencontrées tout au long de ma partie, le jeu à la fâcheuse tendance à ne plus prendre en compte les rappuis sur le bouton de saut en l'air pour planer quand ça lui chante, et trop fréquemment à notre défaveur. La coupe est pleine devant les combats de boss du jeu, tantôt ridiculement pliés en moins de 30 secondes, tantôt d'une difficulté scandaleuse nous obligeant à les refaire en boucle ad-nauseam, la faute à la présence d'aléatoire partout et des hitbox honteuses qui rendent chaque tentative différente de la première (oui, je pense à toi le dernier boss qui m'a rendu complètement zinzin !). Pour enfoncer le clou, et on ne l'aurait pas cru s'il n'était pas présent aux crédits, mais c'est bien David Wise qui signe la bande originale du jeu. Honnêtement, à part le thème de carte du monde qui est franchement sympa, le reste de la playlist tourne entre l'insipide et le médiocre.