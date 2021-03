Quickload 35 : on ne loop pas le train du mois de mars

Comme le veut la tradition, on démarre avec un point news qui ne traite plus seulement d’actualités. Disco Elysium, Anthem et les jeux de boxe sur PC sont ainsi accompagnés par quelques recos Youtube ou musicales (Jacob Geller, Geoffrey Day, Dedeco…)Premier gros morceau de l’émission, Noddus, Fougère et Nicaulas (revenu d’entre les morts le temps d’un épisode) s’attardent sur Loop Hero, un roguelite très original à base de donjons qui bouclent sur eux-mêmes et de héros qui jouent tout seuls.Après une petite pause musicale… audacieuse, dirons-nous, Fougère se lance dans un monologue sur Odyssey, le mode FPS d’Elite Dangerous dont l’alpha vient de démarrer pour les « early adopters ». Et la vie d’alpha-testeur bénévole n’est pas facile tous les jours.C’est ensuite au tour de Nicaulas de monopoliser le micro, pour déclarer à nouveau sa flamme à Monster Train et saluer l’arrivée de The Last Divinity, premier DLC payant du jeu.Un petit tour par les tops (Evil Genius 2, It Takes Two, Risk of Rain 2, If On A Winter’s Night, Four Travelers et The Room 4 Old Sins) et les flops (Magic Legend, Spacebase Startopia et Townscaper), et toute l’équipe se quitte pour aller jouer à The Binding of Isaac Repentance, qui sort à l’instant et qui, peut-être, sera le sujet de l’épisode d’avril. QuickLoad est également disponible sur iTunes et autres plateformes de podcasts comme Spotify , et si vous ne le trouvez pas, vous pouvez l'ajouter manuellement via ce flux RSS Ce podcast gratuit et sans publicité, est enregistré avec les moyens techniques de Gamekult. Si vous souhaitez apporter votre soutien au format, n'hésitez pas à donner quelques piécettes sur notre Tipeee ou à vous abonner au premium de Gamekult