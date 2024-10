Ca devient de plus en plus compliqué de faire des titres simples vu comment les jeux sont annoncés en amont de leur sortie. Aujourd'hui en tous cas, Grinding Gear Games vient de déclarer l'arrivée d'ici un mois d'un stream qui parlera de la sortie de Path of Exile 2 en accès anticipé. Apparemment, les gros joueurs seront invités et les autres devront acheter un pack "supporter"