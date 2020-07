[MAJ] Un méchant pour Far Cry 6

A quelques jours du direct d'Ubisoft, la jaquette de Far Cry 6 s'est retrouvée dans la nature. On y voit l'acteur Giancarlo Esposito qui jouera surement le méchant du jeu. Il est surtout connu pour son rôle de Gus Fring dans Breaking Bad et Better Call Saul. La boucle est bouclée : Michael Mando qui est devenu célèbre grâce à son rôle de méchant de Far Cry 3 joue maintenant dans Better Call Saul (Nacho Varga). Accessoirement la jaquette en question confirme l'existence de Far Cry 6 mais ce n'est pas exactement la surprise du siècle.La fiche du jeu est apparue brièvement sur le Playstation Store HK et a permis d'en savoir plus sur le jeu. Giancarlo Esposito jouera le rôle d'Anton Castillo . Lui et son fils Diego règne d'une main de fer sur Yara, un paradis tropical. Le joueur incarnera Dani Rojas qui prendra part à la guerilla tentant de renverser le gouvernement. On imagine qu'il faudra prendre d'assaut une série d'avant-postes. Si on achète la version PS4, la version PS5 sera offerte.