Le prochain projet de Romain Claude, Marie Marquet et toute la Splashteam nous intrigue toujours autant avec ses airs de Pikmin coloré et son mélange de dessins et d'environnements 3D. Dans une nouvelle bande-annonce, ses créateurs nous parlent des bêbêtes qu'on croisera dans le jeu, mais aussi des lieux et missions qui nous y attendent. Tinykin devrait sortir cet été sur PC et consoles.