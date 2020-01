La surprenante combinaison de jeu de cartes, de puzzles et de JDR signée CD Projekt débarque aujourd’hui sur l’eShop . Précédent chronologiquement les autres opus, le jeu est bien plus riche et narratif que sa genèse ne le laissait croire. Vous voila prévenus, ne faites plus l’impasse sur sa trentaine d’heures d’aventures et son doublage en béton en prétextant ne pas aimer les “simples jeux de cartes” : Ce n’en est pas un.