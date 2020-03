COVID-19 : WayForward maintient le Half-Genie Festival

A moitié disponible sur Apple Arcade, Shantae and the Seven Sirens se trouve enfin une date de sortie sur nos PC et consoles respectables, oui vous savez ces machines d'un autre temps avec des manettes et des boutons. Enfin bref, rendez-vous le 28 mai prochain pour découvrir les nouvelles aventures de la danseuse du ventre transformiste invitée sur une île mystérieuse pour participer au premier Half-Genie Festival.