SHORTNEWS C'est un petit pipi pour l'homme... CBL il y a 50 min par email @CBL_Factor

Aout 2020. Première réunion en personne après la fin du confinement.

"Bonjour à tous. J'aimerais commencer cette réunion par quelque chose de léger. Avez-vous vous profité du confinement pour apprendre quelque chose de neuf ?

-Je me suis mis à Angular. Je ne le recommanderais pas à mon pire ennemi.

-Hahaha. Et toi Bob ?

-Avec le PQ en trop que j'ai acheté, j'ai refait la Venus de Milo.

-Impressionnant! Et toi Stéphane?.

-Euh... Comment dire... Disons juste que j'ai fait des vidéos Youtube."