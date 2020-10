SHORTNEWS Ahoy vous met en boite CBL il y a 7 min par email @CBL_Factor

On est vendredi soir et vous n'avez aucun plan ? Pas de problème. Servez-vous un cognac, allumez le poste, trouvez un fauteuil confortable et écoutez Ahoy vous parler de boites de jeux pour micro-ordinateurs pendant 20 minutes. Cheers!