[TGS 2024] State Of Play : le gros résumé

Sony a plein de trucs à annoncer et j'ai fait l'erreur de me porter volontaire pour couvrir le tout. Il s'agit principalement des jeux d'éditeurs tiers donc ne vous attendez pas à des annonces choc mais il y a eu deux-trois trucs sympa.

Astro Bot fait un carton mérité et la Team ASOBI continue de bosser dessus. Elle sortira prochainement un addon gratuit comportant 5 nouveaux niveaux et des nouveaux personnages . C'est sympa.Le premier truc qui frappe en regardant la bande-annonce de The Midnight Walk est le style graphique. Il faut dire que le tout a été sculpté pour de vrai avec de la pate à modeler avant d'être numérisé en 3D. Puis l'animation a été faite en copiant le style stop motion donc en évitant d'interpoler entre deux mouvements. On joue le rôle de deux personnages : une lenterne appelé Potboy sur PS5 "classique" et un personnage appelé The Burnt One sur PS VR2. Le tout sortira au printemps prochain sur PC et PS5 et est développé par Moonhood studio, le nouveau studio de Klaus Lyngeled et Olov Redmalm ( Lost In Random ).L'enfer c'est les autres disait Sartre. Hell Is Us le confirme avec une première vidéo de gameplay qui a une bonne tête. Ne vous faites pas avoir par la bande-annonce qui dit juste "PS5". Le jeu de Rogue Nation sortira aussi sur PC et Xbox Cerises.Enchainons avec plein de trucs en bref:Remedy ne perd pas de temps et va sortira une deuxième extension pour Alan Wake 2 . On y joue le rôle de l'agent spécial Kiran Estevez qui tente de comprendre ce qui s'est passé à la Lake House, le nom de l'antenne du FBC à Bright Falls. Ca sortira le mois prochain sur PS5 et PC et c'est compris dans l'édition Deluxe du jeu.Towers of Aghasba est un jeu d'action/aventure/construction/chasse/pêche/nature/traditions dans lequel on doit reconstruire une civilization avec ses potes. On aurait pu l'appeler "Early Acces : le jeu" mais il a le mérite d'avoir une patte graphique assez unique qui le démarque de tous les autres jeux du genre. Ca sortira en évaluation précoce en novembre sur PS5 et Steam.Nixxes bosse sur un remaster d'Horizon Zero Dawn qui sortira le 31 octobre sur PS5 et PC. Qu'est-ce qu'il a de mieux que l'original ? Ce n'est pas très clair. Sony se contente de nous dire " countless graphical improvements " tandis que la bande-annonce parle de "higher fidelity - improved shaders and textures". Mais au moins ce n'est pas très cher car ce patch sera vendu moins de 10 euros pour les possesseurs du jeu de base sur PS4 ou PC. Au passage Lego Horizon Adventures sortira le 14 novembre sur 2024 sur PC, PS5 et Switch C'est des génies chez Sony. Après avoir fait un State Of Play sans la moindre exclu PS5, ils tentent de nous vendre la PS5 Pro avec un montage de jeux censés mieux tourner sur la bête. Ils sont tellement en galère qu'ils ont collé Resident Evil Village dans le lot, qui est à la base un jeu PS4.Il fallait bien finir sur une note positive donc Sony a dévoilé Ghost of Yōtei, la suite de Ghost Of Tsushima toujours développé par Sucker Punch. Comme son nom l'indique, elle se situera aux alentours du Mont Yōtei sur l'île d'Hokkaido. Elle se passera en 1603 et on incarnera un nouveau personnage appelé Atsu (A tes souhaits !). Il s'agit d'un personnage féminin histoire que les historiens du dimanche aient de quoi s'occuper ce week-end. C'est une exclu PS5 qui sortira en 2025.