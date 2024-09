Assassin's Creed Shadows retourne dans l'ombre

Ubisoft était censé faire une conférence pour le Tokyo Game Show dans deux jours mais a tout annulé à la dernière minute Selon Insider Gaming , Ubisoft aurait aussi annulé toutes les présentations presse pour Assassin's Creed Shadows. On ignore quelle est la raison mais Il faut rappeler que le jeu est vraiment détesté au Japon principalement dû au fait que le héros est un samourai d'origine africaine. Apparemment la controverse a même atteint le plus haut niveau du gouvernement japonais . Assassin's Creed Shadows devait sortir le 12 novembre mais il y a des chances qu'il soit repoussé.Soyons francs : les joueurs japonais se plaignent qu'Ubisoft déforme l'histoire du Japon mais le tout pue le racisme à 110%. Le Yen étant à son plus bas, le Japon a été envahi de touristes plus ou moins respectueux ces denières années et le sentiment anti-étranger est super fort. Le parti d'extrême-droite Sanseitō a même gagné son premier siège à la chambre haute en 2022. C'est aussi ironique de voir les Japonais défendrent la véracité histoirique de cette manière vu comment le révisionnisme est monnaie courante là-bas. Allez faire au tour au musée de la guerre à Tokyo pour comprendre.Le plus triste dans cette histoire est qu'une bonne partie des otakus (fans d'animes, de Street Fighter et de culture japonaise en général) qui vivent en occident sont noirs. Yasuke (le nom du personnage d'Assassin's Creed Shadows) représente un peu le fantasme ultime de cette culture donc c'est moche que leur rêve soit piétiné sous couvert de réalité historique. Et le problème ne vient pas uniquement des joueurs japonais. Pas mal de joueurs occidentaux racontent les mêmes sotises alors qu'il n'y en a pas un qui a ouvert un livre d'histoire pour vérifier le contenu des treize opus précédents .