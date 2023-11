rFactor 2 et Le Mans Ultimate

Je m’excuse tout de suite, pas de gros dossier pour ce nouvel épisode de cette rubrique, ayant déjà beaucoup écrit sur le sujet ces dernières semaines avec les tests de Forza et WRC. Vous retrouverez cependant un guide sur Iracing à la prochaine chronique avec des conseils du type: “Où et comment vendre un rein pour vous payer l’abonnement”. Si vous avez d’ailleurs des idées de sujet, indiquez-les en commentaire, je verrai ce que je peux faire.Hey, mais ça ne serait pas la première fois que je vous parle de rFactor 2 , le simulateur préféré puis détesté par ce coquin de Max Verstappen ( qui avait pété un câble sur le jeu lors des 24h du Mans virtuels ) ? S’il y avait quelque chose qui manquait à la simulation avec la meilleure physique de pneus, c’était bien un système de progression en ligne. Studio 397 a donc annoncé utiliser le programme open-source RaceControl pour créer une toute nouvelle expérience connectée et la mise à jour propose des courses quotidiennes, un système de classement, un score de sécurité, des événements communautaires, un historique de nos résultats ainsi qu’un système pour rapporter le comportement d’un zozo qui se pensait dans Wreckfest . Bref, ce que l’on attend d’une expérience multijoueur un peu moderne. L’occasion pour moi de m’investir un peu plus dans ce vénérable ancêtre de la simulation. La mise à jour est pour l’instant accessible uniquement via le canal bêta de rFactor 2 donc si vous voulez participer : allez dans les propriétés du jeu sur Steam puis dans l’onglet “Bêtas” et sélectionnez la Release Candidate.Pendant que je vous tiens et que l’on parle de Studio 397, abordons Le Mans Ultimate , le jeu officiel du WEC, le World Endurance Championship qui sortira le 20 février 2024 (24... comme les 24h du Mans, comme par hasard...). Le jeu vise à recréer la saison 2023, recréant toutes les voitures et circuits du championnat et se repose sur le moteur de rFactor 2 (au point que certains parlent d’une skin WEC) . L’expérience en ligne devrait être similaire à celui-ci puisqu'elle reprend le RaceControl, en espérant une meilleure stabilité pour pouvoir croiser sur le Circuit de Sarthe F_Fillondu72 et lui foncer dedans, tant pis pour le score de sécurité.Et pendant que je vous tiens toujours et que l’on parle des droits du 24h du Mans, Motorsport Games , la maison mère du Studio 397, vient d’annoncer un plan de licenciement de 38 employés, conséquence de pertes financières à répétition. De plus, Motorsport Games se voit retirer les droits du BTCC (British Touring Car Championship) par TOCA, suspendant de fait le développement du jeu basé sur cette licence. Je ne peux que vous recommander cet article de Jarod sur Gamekult si vous voulez en savoir plus.Hey, mais ça ne serait pas la première fois que je vous parle de Raceroom , le vénérable free-to-play de course ? Il n’a pas une belle carrosserie, mais il n’est vraiment pas cher et en plus de ça, KW Studios est en train de revoir leur physique des pneus. Le studio n’a pas fait de communication officielle dessus mais l’a présenté à l’ADAC SimExpo et l’influenceur bagnole GamerMuscle (qui doit utiliser son gros Direct Drive comme haltère) a pu essayer la mise à jour et en faire une vidéo . La mise à jour devrait débarquer fin 2023 accompagnée par un nouveau circuit inédit dans le monde du vroom-vroom moderne, le circuit de Pau ! Ce circuit de ville indissociable de l’histoire automobile française accueillant aujourd’hui des courses de Twingo survoltées nous permettra certainement de croiser F_Bayroudu64 sur les serveurs de Raceroom.Vous vous rappelez de “No Nurb’, no buy” ? Je ne sais pas combien de ventes d' Assetto Corsa Competizione s’est aliéné Kunos à cause de ça mais la simulation de GT3 et GT4 va enfin proposer sa version du Nordschleife (wouah, du premier coup sans me tromper). Le circuit devrait arriver au printemps 2024.Conscient des soucis techniques de leur nouveau jeu de rallye (ainsi que de son review bombing sur Steam), Codemasters a sorti le patch 1.3 pour les régler. Le jeu inclus maintenant le Unreal PSO Caching pour tenter d'en finir avec les stutters intempestifs qui pouvaient débarquer au milieu de certaines spéciales. Le patch ajoute la possibilité de lancer le jeu sur Steam Deck pour jouer dans boue jusque dans les chiottes.Sorti maintenant depuis un petit moment, le dernier gros jeu de caisse de Microsoft s’est déjà patché avec deux mises à jour et a communiqué sur la prochaine qui sortira le 14 novembre. La première, la 1.0, a surtout amélioré la stabilité du jeu qui s’amusait à crasher régulièrement et à optimiser les performances graphiques. Avant patch, je rencontrais beaucoup de baisses de fps inattendues ainsi que des bizarreries graphiques qui ont été corrigées. La 1.1 “atténue”, comme ils disent, un temps de chargement infini que les joueuses et joueurs peuvent rencontrer dans le solo. L’update 2 nous balancera un nouveau circuit, Yas Marina d’Abu Dhabi et toutes ses variantes ainsi que des nouveaux modes et des nouvelles caisses. Vous pouvez retrouver les détails sur le site de Forza Le CSL DD de Fanatec a été le dernier grand coup dans la fourmilière du matériel de simu auto en proposant pour le même prix qu’un volant Thrustmaster un Direct Drive puissant et agréable (en tous cas, c’est ce que disent leurs heureux possesseurs, moi je n'ai "que" un TS-PC Racer). Les volants grand public étaient tous des volants à courroies ou à engrenages, permettant aux constructeurs d’utiliser des moteurs plus petits et donc plus économiques. Le problème est que ses éléments peuvent se sentir et atténuer forcement la qualité des informations ressentie in fine. Les direct drive sont des bases où le volant est directement monté sur le moteur, permettant ainsi l’absence de perte de puissance et d’information. Autrefois réservé aux plus fortunés, le CSL DD a permis de démocratiser le direct drive, obligé ces deux gros pépères que sont Thrustmaster et Logitech a sortir leur version (le T818 et le G PRO) et favorisé l’arrivée de nouveaux acteurs comme Moza Tout ça pour dire que Fanatec a annoncé les Clubsport DD et DD+ proposant respectivement 12nm et 15nm de couple (contre 5nm et 8nm pour les CSL DD). En outre, les bases inaugurent le nouveau système de Quick Release de la marque et seront compatibles PS5 , tout ça pour 700€ et 1000€. Pour rappel une base seule CSL DD 5nm se négocie à 350€ mais des pack Ready2Race avec volant et pédales se trouvent à 400€.Du côté de chez les pépères justement, Thrusmaster a enfin fait quelque chose pour améliorer la gestion des profils de nos différents réglages de retour de force. Améliorer c'est un bien grand mot vu qu'elle était surtout inexistante, obligeant à devoir tout rerégler à chaque fois à la main. Voici donc My Thrustmaster App, une appli mobile qui se connecte à votre base via votre ordinateur s'il est connecté sur le même réseau que votre téléphone et qui permet de configurer différents profils et de les charger à la volée ! C'est juste dommage que dans mon cas, ça ne fonctionne qu'une fois sur douze. Ne comptez pas sur l'appli PC, elle n'existe pas.Pour continuer sur "Thrusty" et terminer cette rubrique, un petit mot sur leur nouveau volant premium, la réplique 1:1 du volant de la Ferrari 488 GT3 proposé à 250€. C’est leur premier volant à sortir depuis l’apparition du T818 et il semble être une réponse au volant GT3 McLaren de Fanatec. Les retours sont partagés, cela reste toujours un peu plastique mais il est le seul de la gamme à proposer des palettes magnétiques.