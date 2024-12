Fact'Or 2024 - Ricardo

Il semblerait que la très lourde tâche de clôturer ce calendrier de l'avent Fact'Or (tout en essayant de vous distraire un 23 décembre) m'incombe cette année. Eh bien challenge accepted, le plus dur étant de trouver des jeux dans une année compliquée côté temps libre pour ma part, un peu comme presque tous les copains redacteurs en fait (c'est donc ça "prendre de l'âge" ? Franchement c'est bien pourri).

Fact'Or 2024 du backlog : A Plague Tale 2 - Requiem (PS5)





C'est néanmoins un très bon Metroid, mais je lui préfère un autre jeu du genre sorti cette année, j'en parle un peu plus loin. Autre prétendant : Metroid Dread Il aurait pu prendre la première place s'il avait été moins frustrant (les EMMI bien sûr, mais aussi certains boss un peu trop retords).C'est néanmoins un très bon Metroid, mais je lui préfère un autre jeu du genre sorti cette année, j'en parle un peu plus loin.

Fact'Or 2024 du remaster non essentiel d'un jeu essentiel : The Last of Us Part II Remastered (PS5)

Fact'Or 2024 du DLC : Splatoon 3 – Tour de l'Ordre (Switch)

Fact'Or 2024 du jeu sans fin : UniWar (iOS)

Fact'Or 2024 de l'ami des ophtalmos : Metal Slug Tactics (Xbox Series X)

Fact'Or 2024 GOTY : Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Xbox Series X)



Un beau gâchis de la part d'Ubisoft qui a fermé le studio papa de ce Lost Crown, tuant dans l'oeuf une éventuelle suite. De justesse dépassé par Eiyuden, Prince of Persia: The Lost Crown a été également une très bonne expérience, et un meilleur Metroidvania que Metroid Dread, ce qui est en soit une belle performance.L'accent mis sur les combos et sur la partie acrobaties notamment (on est presque dans Celeste sur certaines portions de niveaux) lui permet de sortir du lot et offre un challenge bien corsé mais toujours agréable.Un beau gâchis de la part d'Ubisoft qui a fermé le studio papa de ce Lost Crown, tuant dans l'oeuf une éventuelle suite.

Attentes 2025

Je n'attends réellement que Ghost of Yotei, Split Fiction et la Switch 2 (par pitié Nintendo, améliorez le framerate des jeux Switch avec la rétrocompatibilité), et je reste curieux de voir ce que vont donner Metroid Prime 4, Death Stranding 2, Dispatch et Clair Obscur: Expedition 33, mais par dessus tout, j'aimerais réduire mon backlog infini, ne serait-ce qu'avec ce qui est sorti cette année : Astrobot, Indiana Jones, Flight Simulator, les chinoiseries Stellar Blade et Wukong, Mario & Luigi, Zelda Echoes of Wisdom, etc.



J'ai aussi de gros jeux plus anciens dans ma besace qu'il faut que je fasse : Cyberpunk 2077, les deux Red Dead Redemption, les Alan Wake, Zelda TOTK, Doom Eternal... Il faudrait aussi que je me remette aux jeux non terminés comme Returnal, Hellblade, StarCraft 2 (!)... Ah oui, et reprendre mon marathon Resident Evil arrêté au début du 5. Bref, il me faudrait une ou deux années sabbatiques en fin de compte.

C'est Noël mes petits !

Pour le dernier Fact'Or 2024, nous vous proposons pas moins de quatre clefs (un peu) cachées dans cet article :



Spec Ops: The Line

The Sexy Brutale

Buissons

Overloop : ?????-8PZ?D-?FV8Q

Sans vous racoter ma vie, mais un peu quand même, disons que je me suis trouvé une autre passion (ou obligation, c'est selon) : le bricolage . Et ça tombe plutôt bien, vu les nombreux travaux que j'ai dû (et qu'il me reste à) faire chez moi. Malgré ma nouvelle vie de Valerie Damidot, j'ai quand même trouvé quelques heures entre deux coups de pinceaux et de scie pour me reposer les bras et fatiguer les yeux. Il en ressort que j'ai (in)consciemment cherché du réconfort dans différents niveaux de nostalgie et 2024 fut au final une bonne année de jeux pour moi. Sans transition, voici les différents prestigieux prix que j'ai pu décerner cette année.Commençons cette remise de prix par le plus gros morceau de ma vie de gamer : monacklog. Et le meilleur a été ce diptyque sur la peste et les rats que je n'ai pu explorer que cette année. Si le premier opus commence à être un peu vieillot (dans son gameplay ainsi que certaines animations et modélisations, mais aussi au niveau du rythme, dans le fait qu'il mette trop de temps à être vraiment intéressant pour se finir donc un peu rapidement), il aura eu le mérite de suffisamment me captiver pour enchaîner sur sa suite , classique certes, mais à l'histoire rude et prenante et à l'ambiance très travaillée (mention spéciale pour la bande son). En plus, ça se passe autour de Marseille (bébé), les pinèdes et calanques sont plus vraies que nature, le jeu (et en particulier ses décors naturels) est vraiment splendide. Enfin, la scène de fin est grandiose. Je me suis pris d'affection pour Amicia et sa mission de protéger son petit frère dans ce monde complètement hostile à leur égard. J'espère qu'Asobo pourra continuer de nous raconter ce genre d'histoire à l'avenir.Autre série refaite entièrement cette année (relancée à l'occasion de la sortie des remasters sur PS5) et c'est toujours la même claque. Pour ce qui est de la Part I , c'est tout aussi marquant qu'à l'époque et encore plus magnifique. D'ailleurs, ce premier opus possède la meilleure introduction de jeu de tous les temps (sondage IFOP réalisé sur un panel d'une personne, représentatif de moi-même). C'est réaliste, mature, et seul le gameplay est un poil daté avec notamment ce crafting à outrance. Mais quelle histoire, quelles émotions... Un grandeu, qui pouvait s'arrêter là... mais c'était sans compter sur une deuxième partie qui monte encore d'un cran à tous les niveaux. Il est toujours aussi incroyable, avec une motion capture de haut vol, des animations et enchaînements d'actions d'un naturel jamais vus et le plus important, il m'a fait passer par un large panel de sentiments. C'est simple, aucun jeu ne m'a filé mal au bide comme lui, ne m'a fait me questionner autant sur ce que j'étais en train de "vivre" par procuration. Un de mes titres préférés tout support et époque confondus. Ce remaster était-il nécessaire? Non, pas vraiment, la version PS4 soutenant encore la comparaison avec bon nombre de jeux PS5. Ce qui est nécessaire en revanche, c'est de faire ce jeu au moins une fois dans sa vie.Ne manquant aucune occasion pour parler de Splatoon, je profite de la sortie du DLC de cette année pour en rajouter une couche : jouez à Splatoon 3 ! C'est la définition même du fun, possédant un gameplay nerveux,rais et unique, une multitude de modes de jeux variés, des mises à jour gratuites régulières depuis plus de deux ans. Bref jouez-y, venez, on est bien. J'enlève maintenant ma casquette rouge empruntée à Frostis pour vous parler du DLC apportant une "aventure" solo au jeu : La Tour de l'Ordre. D'ordinaire pas très collègue avec les rogue-lite, j'ai néanmoins tenté l'expérience et, notamment grâce aux petites touches colorées sauce Splatoon ajoutées par-ci par-là, j'en suis ressortit très satisfait. Au début, il est évidemment impossible de gravir tous les étages de la tour d'une traite, mais au fur et à mesure des runs, vous obtiendrez des armes, améliorations et bonus vous permettant de vous rapprocher du sommet. Chaque étage est une nouvelle démonstration de level design made in Nintendo et, malgré la difficulté assez âpre par moment, on a sans cesse envie d'y retourner pour essayer d'aller plus haut, aller plus hauuuuuuut (pardon) que la fois d'avant. Bref, une grande réussite et un Fact'Or mérité.Quatorze ans. Cela fait donc quatorze années que je joue au même jeu mobile. Quatorze hivers me séparent également de mon premier test "officiel" envoyé à jeuxideo.com (du temps où les lecteurs pouvaient parfois écrire à la place des redacteurs du site et où celui-ci était encore fréquentable) et qui est toujours en ligne aujourd'hui. Et donc quatorze ans plus tard, j'écris à nouveau sur UniWar . La meilleure façon de le décrire est cette petite comparaison : prenez Advance Wars, changez le setting pour celui de StarCraft, et vous obtenez UniWar. C'est quelque peu réducteur mais cela vous donnera une bonne idée du jeu. Et je dois avouer avoir passé (beaucoup) plus de temps sur ce titre cette année que sur tous les autres listés sur cette page. La faute à ses batailles asynchrones, rapides, et triturant le cerveau comme une partie d'échec, en plus fun. Si vous êtes allergiques au mobile (mais pourquoi tant de haine ?), sachez que le jeu vient de sortir sur Steam. Attention néanmoins, il ne s'agit pour le moment que d'un portage brut de la version mobile, sans possibilité de changer la résolution par exemple, mais au moins le Steam Deck est supporté. J'espère vraiment que de prochaines mises à jour rendront à cette pépite du jeu mobile l'honneur qu'elle mérite .J'adore les jeux tactiques, avec leurs petitesases et leur tour par tour relaxant. J'aime aussi beaucoup la licence Metal Slug et ses jeux loufoque à la sublime 2D. Je ne pouvais donc pas passer à coté de Metal Slug Tactics . Mais je n'ai pu y jouer qu'une poignée d'heures avant de passer à autre chose, tant il est pénible de s'y plonger. Le jeu de Dotemu possède l'une des pires interfaces utilisateur que j'aie pu voir (et j'ai pourtant fait Death Stranding) mais, comme toute interface, si le jeu est bon, on finit fatalement par s'y faire. Par contre, la police d'écriture des (trop) nombreux panneaux en jeu ont eu raison de ce qui restait de mon enthousiasme. C'est le seul titre de toute ma vie de joueur sur lequel j'ai été obligé de me rapprocher de ma TV. Je n'ose même pas imaginer ce que cela peut donner sur Steam Deck ou Switch. Le jeu est peut-être très bon mais, sans une mise à jour donnant au minimum la possibilité d'agrandir les textes, je ne le saurai jamais.Voici donc mon jeu de l'année , mon titre doudou. Et on ne peut pas dire qu'il ait longtemps fait les gros titres des sites spécialisés. Il a même été moyennement apprécié de manière générale. Aussi, rien que pour corriger cette infamie, je me devais d'en parler ici. Et au final, c'est le jeu qui m'a le plus marqué cette année même si, à tête reposée, les raisons me paraissent un peu floues. Peut-être était-ce le genre de jeu qu'il me fallait à ce moment-là ? Ou que mon dernier bon J-RPG à l'ancienne remonte à de trop nombreuses années ? Ou bien simplement parce que c'est un excellent titre ? Je n'ai à vrai dire aucun reproche à lui faire. Tout est parfaitement maîtrisé et exécuté, mais il n'y a rien de novateur non plus. Le mélange 2D (personnages) et 3D (décors) fonctionne très bien, avec notamment les six orientations de chaque sprite permettant de les positionner relativement bien dans un environnement en trois dimensions. Allez pour être honête, certaines modélisations 3D sont grossières et certaines textures appliquées un peu "génériques" mais c'est vraiment pour chipoter car, de manière générale, c'est quand même sacrément joli (et ces effets de lumière!). Les trois pans de gameplay propres à la série des Suikoden sont toujours là, à peine remaniés ; le récit (même si un peu plus léger qu'à l'accoutumée) est prenant ; les combats sont interessants et gagnent même en souplesse et en quality of life ; les mini jeux facultatifs sont encore plus nombreux, etc. En bref, j'ai adoré. Ce Hundred Heroes est une excellente suite aux deux premiers Suikoden, et je me suis senti comme dans de vieilles et agréables pantoufles pendant près de 90 heures. J'ai même pris la version Deluxe sur Steam pour avoir l'OST (magistrale) et les DLC en plus de la préquelle au jeu, sous-titrée Rising , qu'il faudrait que je lance, tiens.Je sais que la bienveillance, l'altruisme et la grandeur d'âme caractérisent le lectorat de Factornews (...) mais vous serez bien urbain d'utiliser les clefs trouvées seulement si le jeu vous intéresse pour laisser un peu de chance aux copains de se faire plaisir à peu de frais. Ah oui et laissez un petit commentaire pour nous signaler quelles sont les clefs utilisées.