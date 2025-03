ACTU Une date pour Death Stranding 2 CBL il y a 1 h par email @CBL_Factor

Un peu plus deux ans après son annonce, Death Stranding 2: On The Beach a une date de sortie : ce sera le 26 juin sur PS5. Kojima Productions a sorti une bande-annonce de 10 minutes pour accompagner cette annonce. On voit pas mal de gameplay et des personnages connus comme Fragile (Léa Seydoux), Higgs (Troy Baker) et Heartman (Nicholas Winding Refn) mais aussi des nouveaux comme Tarman (George Miller), Tomorrow (Elle Fanning) ou Rainy (Shioli Kutsuna). Tout le monde chiale.



La vidéo montre des paysages variés avec même de la verdure, Sam qui lutte contre les éléments (tempêtes, incendies, avalanches,...), des nouveaux véhicules comme un monorail et kaijus qui affrontent des Metal Gears. Si vous n'avez pas fait le premier et que vous vous demandez "Mais putain qu'est-ce qui se passe ?", rassurez-vous : ceux qui ont fait le premier se posent la même question. Kojima a aussi annoncé The Strands of Harmony World Tour, un genre de Video Games Live dédié aux Death Stranding. Il y aura 19 dates et la première sera le 8 novembre à Sydney.