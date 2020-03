Un Nintendo Direct Mini surprise !

Xenoblade Chronicles - Definitive Edition

Apparement, le COVID-19 a quelques effets chez Nintendo . Si habituellement, la tenue d'un Nintendo Direct est toujours signalée au moins 24h à l'avance, ce Nintendo Direct Mini est arrivé un peu "à l'arrache", sans prévenir. Et il fallait bien une vidéo de 29 minutes pour faire le point sur les prochaines sorties à venir sur Nintendo Switch . C'est parti !On commence avec un classique de la Wii, mais remasterisé comme il le faut. Terminé le 480p qui faisait saigner des yeux, même chose pour la version New 3DS, et bonjour à cette version Switch bien plus fine visuellement. L’ambiance deest totalement différente du second épisode sorti exclusivement sur Switch, donc si vous aimez les J-RPG, vous pouvez y aller les yeux fermés. Du côté de cette remasterisation, les développeurs ont eu la bonne idée de refaire l’interface des menus, qui était peu pratique par moment. De même, certaines musiques ont été réenregistrées, même si on n’a pas les détails à ce niveau-là. Aussi, un gros bonus sera de la partie, nommée Xenoblade Chronicles - Un avenir commun, sorte de DLC déjà inclus dans cette version définitive.C’est prévu pour une sortie prévue au, accompagnée d’une édition Collector qui me fait déjà de l’œil, avec un steelbook, une partie de la sublime OST sur vinyle, un artbook de 256 pages et quelques autres trucs.Apparemment, 2K Games s’est pris d’amour pour la Switch et ressortira doncet, le. Honnêtement, on ne va pas cracher dessus, surtout sur la trilogie Bioshock.Ce gros titre Marvel continue de faire parler de lui, malgré ses quelques défauts. Reste que le nouveau pass d’extension contiendra Doctor Doom et les Fantastic Four, pour de nouvelles aventures. La hype est grande quand on aime cet univers… Et c’est! Et si vous avez le temps de lire un peu (avec le confinement, vous l'avez probablement), voici notre test Si vous n’avez pas les jeux sous l’eau, et en solo, passez votre chemin.propose littéralement d’être le dernier humain sur Terre, contraint à explorer les fonds marins à cause d’une nouvelle ère glaciaire. Les joueurs et joueuses de l’Apple Arcade le connaisse déjà probablement, puisque le jeu de Capcom a d’abord testé son concept chez Apple ( on en parle ici ). Collecte de ressource, amélioration d’équipement, crafting, et combat, c’est tout ce que propose ce petit jeu aquatique. C’estMise à jour de la drogue ! Dès le début avril, un lapin nommé Albin viendra célébrer la fête des œufs. Le but sera évidemment de chercher les œufs cachés sur notre île et de lui ramener. Tout cela s’accompagnera de nouveaux objets à crafter, etc. La fête des œufs, c’est du 1er au 12 avril prochain ! Quant au mois d’avril, il signera aussi l’arrivée d’une nouvelle mise à jour, avec l’arrivée du jour de la Terre. Et ça, c’est chouette. Pour rappel, notre test est par ici Oh, un jeu surprise ! Publié par Nintendo,nous met dans la peau d’un petit bonhommeDevant accomplir diverses tâches dans une entreprise. Tous les moyens sont bons pour y arriver. Ca a l’air totalement loufoque et c’est tout à fait ce qu’il faut à tout le monde en moment. D’ailleurs, c’est jouable seul ou à duo, Good Job ! est. Et à 19,99€, je vais peut-être me laisser tenter.Toujours pas de Persona 5 Royal en vue, mais Atlus propose tout de même l’excellent, cette fois-ci sur Switch. Déjà sortie sur les autres plateformes, ce jeu met en scène Vincent, un trentenosse pas bien certain de ses choix amoureux, le tout avec la patte d’Atlus et le délire d’un jeu de ce style. Ce sera parfait pour se remettre en selle après le confinement, puisque c’est prévu pour leSi pour vous, pousser et soulever des trucs lourds dans une salle de sport ne vous convient pas, peut-être que Ring Fit Adventure est fait pour vous. Si tel est le cas, sachez qu’, ajoutant un nouveau mode « Jeu de rythme », proposant de se bouger sur les musiques de Super Mario Odyssey, Splatoon 2 et The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Et mine de rien, ça a l’air très chouette comme mode de jeu. A noter que si vous en avez ras le bol de la voix masculine du Ring, vous pouvez maintenant choisir son penchant féminin.Gros changement ambiance, avec King’s Bounty II, suite du premier épisode sortie dans les années 90, et ayant fait le bonheur des fans de tactical RPG. On pourrait presque dire qu’il s’agit d’un cousin de Fire Emblem, avec une esthétique totalement différente. C’est prévueUn Nintendo Direct sans actualiténe serait pas vraiment un vrai Nintendo Direct ! Néanmoins, il faudra se contenter de peu, voir même d’un teasing avant de revoir Sakurai en vidéo nous présenter le premier personnage du Fighters Pass Vol. 2, qui sera… tiré de! Ce nouveau combattant entrera dans l’arène dès le mois de juin. En attendant, ARMS est à l’essai gratuitement sur une courte période (du 26 mars au 6 avril), pour les abonnements au Nintendo Switch Online. Sérieux, foncez dessus. C’est vraiment un bon jeu de combat et ça défoule pas mal.Suite de l’épisode sortie sur à l’époque sur Nintendo 3DS, ceen reprend aussi les grandes lignes : quatre Héros (nouveaux par-contre) de la Lumière partant à l’aventure en quête des Cristaux élémentaires. La série ne tire pas son épingle du jeu grâce à son scénario, mais plutôt avec un système de combat très bien pensé, reposant sur l’offensive (Brave) ou la défense (Default). Le tout étant mélangé avec un système de classes (job) pouvant même être combinées. Comme prévu, cette version Switch propose des environnements très soignés, mais il faudra s’armer de patience avant de pouvoir s’y balader totalement, puisque. En attendant,