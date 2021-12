Ubisoft se lance dans les NFTs

On se demandait qui allait dégainer le premier et coller des NFTs dans ses jeux mais la réponse était évidente : c'était Ubisoft. L'éditeur breton lance aujourd'hui Ubisoft Quartz , sa plateforme de NFTs. Elle est fondée sur la chaine de blocs Tezos qui repose sur le proof-of-stake donc elle ne pollue pas trop la planète. Uniquement les jeux vidéos.Les Nauseating Fucking Trash en question s'appelleront Digits et prendront la forme d'accessoires cosmétiques uniques avec numéros de série. Vous gagnerez les Digits en question en jouant et vous pourrez après les vendre contre de l'argent réel. La première victime est Ghost Recon Breakpoint . Le jeu n'a déjà pas une bonne réputation donc Ubi s'est dit qu'ils n'avaient pas grand chose à perdre.Au passage, un certain Charlie Guillemot a fondé Unagi il y a quelques mois après avoir quitté Ubisoft. C'était le co-patron du studio Owlient qui a comis Tom Clancy’s Elite Squad . Le premier jeu d'Unagi sera un play-to-earn donc rempli de NFTs. Et oui, Charlie est le fils de Yves, le PDG d'Ubi.