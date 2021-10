Dictionnaire anglais/tech

Cher lecteur, tu as peut-être un diplome d'ingénieur informaticien en poche et tu t'apprêtes à trouver un boulot. Que ce soit en France ou à l'étranger, tu vas bientôt être bombardé de termes anglais barbares. Ils sont souvent utilisés en réunion ou sur Linkedin afin que celui qui les emploie se sente important. Mais rassures-toi, tonton Factor est là pour te les traduire.: selon le fournisseur et vous vous trouvez, ça peut aussi bien être de la 4G maquillé que des ondes millimétriques. Dans le deuxieme cas, si vous êtes en face de l'antenne et pas trop loin, qu'il fait beau et que vous teniez votre téléphone à bout de bras, vous aurez peut-être un débit conséquent.: cauchemar bureaucratique dans lequelle vos tâches sont divisées en sous-tâches assignées via une application type Trello, le but étant de tuer toute créativité(Artificial Intelligence) : Terme fourre-tout qui regroupe tout ce qui touche de près ou de loin à l'analyse d'image, la reconnaissance vocale, l'apprentissage automatique, les bots et j'en passeFramework de développement web qui vous force à apprendre un nouveau langage et à écrire trois tonnes de code pour des manipulations basiques du DOM. Développé par Google(Amazon Web Services) : ensemble de services de cloud computing proposés par Amazon aux noms tellement obscures qu'il existe un dictionnaire dans ce genre rien que sur le sujet : écrire puis débugguer du code pour pouvoir débugguer du code précédemment écrit(augmented reality) : superposer des objets virtuels par dessus le monde réel que ce soit en utilisant un flux vidéo (webcam) ou directement le champs de vision réel.: on collecte et analyse toutes vos données personnelles: base de données distribuées via un réseau peer-to-peer dont la stabilité, la sécurité et l'efficacité dépend du bon voulour des participants(Content Delivery Network) : fut un termps, on appelait cela des sites mirroir(Content Management System) : grâce à la magie d'une interface web, n'importe qui peut changer le contenu d'une application en quelques clics. En théorie. En pratique, c'est le développeur du CMS en question qui se farcit tout le boulot car c'est plus rapide que de passer son temps à réinitialiser des mots de passe de gens qui se connectent une fois l'an et qui n'ont pas été formés(Customer Relationship Management) : logiciel imbittable pour entrer les données clients. En général : Salesforce: l'application tourne sur un ordinateur distant dans un centre de donnée(Decentralized Finance) : rêve mouillé des fans de cryptomonnaie dans lequel les banques et surtout les organismes de contrôle disparaissent(Development Operations) : joyeux bordel dans lequel les mêmes gens développent, testent et déploient souvent grâce à la méthode à Gilles: transformer un modèle économique qui fonctionne en un machin blindé de problèmes qui ne génère pas un centime de bénéfice: l'application tourne sur votre appareil/ordinateur(Enterprise Resource Planning) : logiciel imbittable pour entrer les données de l'entreprise. En général : SAP(Game As A Service) : des micro-transactions à n'en plus finir(Google, Amazon, Facebook, Apple, et Microsoft) : American Gods: ajouter des barres de progression et des objectifs fictifs à des taches mondaines(Game Design Document) : document décrivant les règles d'un jeu maintes fois réécrit par des créatifs sans la moindre considération budgétaire ou technique: avoir des gens qui travaillent à plein temps pour une entreprise mais qui sont considérés comme des travailleurs indépendants histoire de ne pas avoir à leur fournir le moindre avantage social(Internet Of Things) : transformer un truc simple et fonctionnel comme un interrupteur en un machin nécessitant une connexion internet, utilisant un protocole propriétaire et recevant régulièrement des mises à jour(Initial Public Offering) : Introduction d'un entreprise en bouse afin d'injecter une tonne de cash et de rendre les dirigeants milliardaires(Information Technology) : dans une entreprise, l'IT désigne les gens qui maintiennent le parc et le réseau informatique. Ils ont souvent des horaires différents des employés histoire de ne pas être là quand vous avez besoin d'eux et se cachent derrière des écrans gigantesques dernier cri tandis que vous faites de la correction colorimétrique sur un 17" CRT(Key Performance Indicator) : terme générique qui englobe des indicateurs différents d'une industrie à l'autre pour mesurer le succès d'une boite: MMORPG contenant beaucoup de contenu utilisateur et de micro-transactions(mixed reality) : pareil que AR mais ça fait plus classe en société(Platform As A Service) : pour déployer votre GaaS ou votre SaaS(Quality Assurance) : boulot souvent ingrat qui consiste à pointer du doigt les erreurs d'une application à des gens peu réceptifs et peu coopératifs: ordinateurs extrèmement durs à programmer, dont on ne comprend pas totalement le fonctionnement et qui resteront cantonnés à des projets de recherche: Appellation avec un numéro de version ne correspondant à rien de réel mais qui fait chouette dans un article Medium. Exemples : Web 3.0, Industry 4.0...Framework de développement web qui vous force à écrire trois tonnes de code pour générer des éléments basiques du DOM. Développé par Facebook(Return On Investment) : combien vous avez investi (temps ou argent) et combien vous avez récupéré. En un sens, le ROI est un KPI.(Software As A Service) : des abonnements à n'en plus finir: Agile mais en encore plus complexe et avec un tout nouveau vocabulaire. Les réunions hebdomadaires deviennent les "Weekly Scrum" et les tâches deviennent les "Sprints". Même si vous êtes certifié "Scrum Master", le reste de la communauté Scrum vous dira que vous n'implémentez pas le tout correctement.ensemble de logiciels formant une plateforme de développement dont le nom est un acronyme de plus car c'est plus classe de dire "je bosse sur WAMP" que "j'ai installé EasyPHP sur mon serveur Windows": startup évaluée à un milliard de dollars ou plus. C'est totalement fictif avant l'introduction en bourse mais les journaleux adorent ce terme malgré le fait que pas mal de prétendues licornes comme Theranos se sont magnifiquement plantées(User Experience) Designer : boulot schizophrène qui consiste à travailler dur pour créer une pseudo-application au lieu de développer l'application proprement dite(extended reality) : gros fourre-tout qui englobe AR, MR, VR, WinRAR, CalamaR et SuperstarR