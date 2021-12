Ubisoft déterre Splinter Cell

On n'y croyait plus : après des années à tapiner dans tous les jeux du studio, même les plus glauques , sans avoir droit à un nouvel épisode de ses aventures, Sam Fisher va enfin pouvoir rechausser ses petites lunettes rigolotes. Mais pas pour un nouveau jeu, non, ça serait trop compliqué, car il n'y a plus personne chez Ubisoft qui sache faire autre chose que des jeux avec une grande map pleine de petites icônes colorées. Du coup, il faudra se contenter de Splinter Cell Remake Comme son nom l'indique, il s'agira d'un remake des toutes premières aventures de Sam, sorties en 2002 sur la première Xbox. Celui-ci tournera sur le SnowDrop Engine, le moteur de Massive qui anime déjà (de fort belle manière) les The Division, et qui sera utilisé également pour les futurs jeux Avatar et Star Wars de la Guillemot Corp. À part ça, Ubisoft Toronto (le studio en charge de ce remake, dont le premier jeu était Splinter Cell Blacklist, dernier épisode en date de la série) n'a pour l'instant pas grand chose à nous apprendre sur le jeu, si ce n'est que ce ne sera pas un open world. Le contraire aurait été surprenant, mais ça ne fait pas de mal de le dire. Aucune date de sortie n'est annoncée pour le moment, mais vu que le boulot a à peine débuté sur le projet, il ne faut pas s'attendre à le voir débarquer avant 2023, en espérant qu'il ne sera pas frappé de la même malédiction que le remaster de Prince of Persia Sands of Time.