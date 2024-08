Tonight at 11: Doooooooooooooom

Après avoir réalisé les versions remasterisées de Doom 64, Quake et Quake 2, Nightdive Studios s'est attaqué à leur prédécesseur, Doom. Le résultat s'appelle Doom + Doom 2 (il faudrait bannir le + dans le nom des jeux) et est déjà dans votre ludothèque Steam si vous avez Doom ou Doom 2. Ce remaster repose sur le KEX Engine de Nightdive mais conserve la compatibilité avec Boom histoire de maximiser la compatibilité avec les mods. Il y a d'ailleurs tout plein de mods que vous pouvez télécharger depuis le jeu.Ce remaster ajoute les choses habituelles : meilleurs graphismes, meilleures musiques, support du pad, support des écrans larges et hautes résolutions... Par contre on ne peut regarder en haut ou en bas comme dans un portage moderne type GZDoom et le Steam Deck n'est pas supporté. En revanche, Doom + Doom 2 supporte le multi en écran partagé et en ligne en co-op comme en versus. En plus de Doom et Doom 2, ce remaster comprend TNT: Evilution (non ce n'est pas une faute de frappe), The Plutonia Experiment, Master Levels for DOOM II, Sigil et Legacy of Rust, soit 187 niveaux solo/co-op et 43 cartes en deathmatch. Encore une fois, le tout est gratuit si vous avez Doom ou Doom 2 donc merci Bethesda.