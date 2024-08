The Forever Winter veut nous apprendre la prudence

Laissez-moi vous conter le storytelling que relaie Fun Dog Studios pour parler de leur premier jeu, The Forever Winter . Des vétérans de l'industrie désabusés par les cycles de développement des jeux soit-disant "AAA", dirigés par l'aversion du risque et l'envie de sortir le produit le plus lisse et le plus consensuel possible, ont décidé de se réunir pour faire leur propre jeu à l'apparence crasseuse et à la jouabilité quelque peu innovante.En effet, The Forever Winter veut se placer à l'opposé des simulateurs de meurtres habituels, plutôt orientés vers l'accomplissement de fantasmes de puissance du joueur qui détruit tout sur son passage, et nous propulse dans un futur fait de guerre permanente dans lequel nous ne sommes qu'un ferrailleur parmis d'autres.L'idée est donc d'avoir deux camps armés qui se mettent sur la gueule un peu partout et nous devrons nous frayer un chemin entre eux, voire traverser des escarmouches, pour trouver du butin nécessaire à notre communauté. Bien sûr, il sera possible de sortir sa pétoire et de déglinguer quelques soldats mais la force de frappe de ces groupes dépasse grandement la nôtre, au point qu'il leur est possible de courir à côté de nous sans se préoccuper de notre présence insignifiante dans leur conflit. La gestion du risque de la prudence dans nos déplacements et nos actions seront donc des notions importantes.Le concept de joueur insignifiant, goutte dans un océan, est alléchant mais n'a, à ma connaissance, jamais été vraiment réussi à grande échelle. The Division , par exemple, tentait un peu ça au début de son aventure, nous plaçant dans la peau d'un agent gouvernemental parmi d'autres, mais son scénario à l'écriture infâme nous menait plus ou moins rapidement à être le sauveur de la ville.Si l'univers visuel n'est pas vraiment ma tasse de thé (j'suis pas un fan de Geiger ou Beksiński, ni des cadavres pendus partout), on peut tout de même dire que l'ambiance est travaillée et réussie. Je suis donc tout à fait curieux de voir ce que The Forever Winter nous réserve et si son concept tiendra la route clavier en main. Aucune date n'est annoncée pour le moment.Pour les curieux anglophones, le vidéaste Riloe a réalisé deux vidéos racontant son passage en tant que consultant sur le jeu et donnant différents détails sur l'ambiance et le gameplay, que vous retrouverez ici et là