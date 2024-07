Street Fighter 6

On ne parle pas assez de jeux de baston sur Factornews. C'est mal. Parce que les jeux de bagarre sont quand même vachement cools depuis un moment, même si leur modèle économique est un peu nul avec des Character Pass à 30 balles. Bref, c'est un autre débat, qui n'a évidemment pas lieu d'être quand on s'intéresse un peu à ce qui se passe à l'EVO 2024, la récente édition de l'Evolution Championship Series, qui est globablement le tournoi de jeux de combat le plus connu de la planète. Et accessoirement, Sony Interactive Entertainment a racheté tout cela en 2021. Evidemment, c'est aussi le moment pour certains studios de profiter de ce coup de projecteur pour annoncer quelques nouveautés !Aussi fou que cela puisse paraître, Terry Bogard va bel et bien intégrer l'effectif de SF6 dès cet automne, via le Character Pass 2. On retrouve le design du beau gosse de Fatal Fury, ainsi que toute sa panoplie de coups, comme Buster Wolf dans cette vidéo de présentation. Ah oui, on n'a aucune vidéo de gameplay. Tout cela est tiré d'une cinématique que l'on verra via le mode World Tour (l'histoire). Les fans de Fatal Fury pourront aussi reconnaitre des doublures Wish / Temu dans la foule. Pour rappel, Capcom proposera aussi, via le Character Pass 2, Mai (en hiver) et Elena (au printemps 2025).Du côté de chez Bandai Namco Entertainment , pas de surprise mais tout de même la joie d'accueillir Heihachi Mishima. Alors qu'il était normalement mort de décès dans Tekken 7, le vieux revient à la vie pour mettre des coups de poings dans la gueule. Il rejoindra Lidia Sobieska et Eddy Gordo qui eux, sont déjà disponibles. Pour prendre le contrôle de Heihachi Mishima, il faudra patienter jusqu'à cet automne.Attendu courant 2025, cette suite de l'excellent Garou: Mark of the Wolves continue de faire grossir son roster, petit à petit. Cette fois-ci, c'est au tour de Kevin Rian de se montrer. Pour l'instant, le titre de SNK contient 13 personnages et la liste devrait continuer à grossir jusqu'à la sortie du jeu.