Sur le fil du rasoir

Ecran OLED de 6,8" crachant du 2400 x 1080@144 Hz

​Qualcomm G3x Gen 1 pour le CPU/GPU

8 Go de LPDDR5

128 Go de mémoire flash

Bluetooth 5.2 / Wi-Fi 6E (une version avec connectivité 5G est prévue)

Caméra frontale 1080p

Batterie de 5000 mAh

Android 12

Lecteur de cartes microSD

Les consoles portables Android se multiplient et ce n'était qu'une question de temps pour que Razer sorte la sienne. Elle s'appelle la Razer Edge et si le nom vous dit quelque chose, c'est normal : en 2013 Razer a sorti la Edge Pro qui était une tablette PC à laquelle on pouvait attacher une manette. Le concept n'était pas totalement idiot mais à $1500, le public visé était inexistant.La Razer Edge reprend le concept mais cette fois il s'agit d'une tablette Android à laquelle on peut attacher une manette, la version Pro du Kishi V2 . Les specs sont sympa :Le tout sortira début 2023 pour $399 soit $50 de plus que la Logitech G Cloud . Ca devrait en faire la bécane partaite pour les jeux Android, l'émulation et le streaming. Mais encore une fois, le téléphone Android que vous possédez déjà fait la même chose en utilisant un Razer Kishi V2. Et pour le même prix, un Steam Deck donne accès à des milliers de jeux PC en natif donc on a toujours du mal à saisir qui est la cible.