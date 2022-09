Logitech G : la tête dans les nuages

Logitech a fini par dévoiler sa console portable . Elle s'appelle la Logitech G Cloud et comme prévu il s'agit d'un machin faisant tourner Android principalement pensé pour le jeu en streaming local et via Internet. Elle mesure 256 mm x 117 mm x 32 mm et pèse 463g contre 298mm x 117mm x 49mm et 669g pour le Steam Deck. Par contre elle dispose d'un écran tactile IPS 7" 1080p et devrait tenir 12H d'autonomie grâce à sa batterie de 6000mAh. Le Steam Deck tient 8H en streaming avec sa batterie de 5313 mAh.Jusqu'ici tout va bien mais les choses se gâtent. Déjà il n'y a ni WiFi 6 ni connectivité LTE/5G donc la Cloud c'est chez toi ou au Starbucks. En suite sous le capot, la G Cloud embarque un Qualcomm Snapdragon 720G à savoir un SoC bas-de-gamme de début 2020. Ce n'est pas un foudre de guerre mais ça devrait faire bien tourner Fortnite et compagnie. Niveau émulateurs, c'est au poil juste pour de la Gamecube sans bidouiller comme un malade mais ça passe pour le reste.Mais le gros problème est le prix : $299 durant les pré-commandes et $349 après sa sortie le 18 octobre. A titre de comparaison l'Ayn Odin Pro est vendue $290. Elle propose certes un écran un peu plus petit (6") mais c'est une brute niveau émulation et elle permet aussi de se connecter aux services de streaming. Elle embarque aussi 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire flash contre 4 Go/64 Go pour la Cloud. Enfin $349 c'est le prix de la Switch OLED qui est vendue en plus avec un dock...