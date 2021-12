Qualcomm se met aux consoles portables

Oculus

Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dans ce bas monde comme la physique quantique ou les instit' qui votent à droite. Parmi elles se trouvent l'utilité des consoles portables à base d'Android. Dans votre poche, vous avez probablement déjà un appareil Android parfaitement capable de faire tourner des jeux vidéo. En prenant un Razer Kishi (souvent en soldes à moins de 60 euros), vous pouvez même avoir des vrais contrôles physiques donc pourquoi aller claquer quelque centaines d'euros pour jouer aux mêmes jeux tout en devant se trimballer et charger un appareil de plus ?Qualcomm ne tient pas à ce que vous vous posiez la question et essaye plutôt de vous vendre leur came sous forme de la puce G3x, un nouveau System On A Chip dédié au jeu mobile sur Android. Afin de convaincre les constructeurs et les développeurs que c'est une bonne idée, Qualcomm a créé en partenariat avec Razer un kit de dev appelé Snapdragon G3x Gen 1 Gaming Platform. Qualcomm avait employé la même stratégie pour la réalité virtuelle en créant le Snapdragon Snapdragon XR2 Reference Design qui avait servi de base auMeta Quest 2.Le Snapdragon G3x Gen 1 Gaming Platform comporte un écran OLED HDR Full HD de 6,65 pouces qui supporte le 120 Hz, une caméra frontale en 1080p et des micros pour faire le guignol sur Twitch, des hauts-parleurs une batterie de 6 000mAh, un port USB-C pour le connecter à un écran externe ou un casque de réalité augmentée, tout ce qu'il faut en matière de connectivité sans fil (5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2,...) et les boutons d'une manette Xbox. Etrangement, il n'est pas précisé si l'écran est tactile ou pas.Encore une fois, le tout n'est pas destiné à être vendu au grand public mais cela donne une idée des specs d'une console portable Android fondée sur cette plateforme. Et le tout pour jouer à quoi ? On n'est pas bien sûr. Et Qualcomm non plus. Le fondeur ne mentionne pas le moindre jeu ni dans son communiqué de presse ni dans ses questions-réponses . Il est juste question de "tous les jeux Android" et des services de streaming, particulièrement Xbox Cloud Gaming et Steam Remote Play. On ne comprend pas que personne au service marketing de Qualcomm n'ait pensé à filer un bifton à Epic Games/miHoYo pour include Fortnite/Genshin Impact dans le communiqué de presse.Mais encore une fois, on comprend mal le positionnement. Un téléphone haut de gamme peut faire la même chose et le futur Steam Deck permettra de jouer à des jeux nettement plus excitants. Paradoxalement, on aurait plus vu Apple sortir un bousin de ce genre, un genre d'iPod Touch++ vendu avec un an d'Apple Arcade et dépourvu de connection cellulaire histoire de faire baisser le prix.