Starfield : 2 conseils pour la route

Ca y est, apres des mois d'attente, une sortie en avance sur Xbox et une pré-sortie sur PC, le jeu est finalement sorti pour de bon sur PC pas plus tard qu'hier. Factor est bien sûr déjà en train de plancher sur le test de ce jeu fleuve afin que vous ayez "l'avis le plus objectif du net"* mais d'ici là, il me semble judicieux de vous donner 2 petits conseils.Le premier concerne les graphismes.Si comme moi vous avez un PC correct mais pas du dernier cri, vous allez vite vous rendre compte que le framerate du jeu oscille énormément. En effet les paramètres graphiques par défaut ne sont pas les plus adaptés au PC. Donc si vous souhaitez une bonne base de départ, je vous suggère les paramètres visibles sur la capture d'écran jointe à la news, largement inspirés de cette vidéo sur le sujet . Pour moi, l'experience est passée de "des fois ça tourne mais ça rame quand même souvent" à "ça tourne bien, voire très bien". Et ne vous inquiétez pas de voir des paramètres à "élevé" ou "moyen", parce que dans Starfield, les paramètres agissent seulement sur certaines parties du jeu et majoritairement les ombres. De ce fait, baisser ces paramètres ne vient dégrader ni la qualité des textures ni celle de la géométrie, ni la distance d'affichage, comme on peut par exemple le voir sur ces 4 screens : LOW Le second concerne l'expérience du jeu.Vous en avez peut-être entendu parler, Todd Howard a dit peu avant sa sortie que Starfield avait un New Game+ différent des autres. Du coup, certains dont le youtuber CohhCarnage se sont dits que si ils devaient se retaper toute la campagne une deuxième fois mais avec de nouveaux objets, il vallait mieux rusher la première, éviter d'investir temps et énergie dans des vaisseau, bases et quêtes secondaires, pour pouvoir mieux en profiter au deuxième tour avec toutes les surprises qu'il impliquait.Sauf que CohhCarnage vient de sortir une vidéo pour prévenir de ne surtout pas faire ça. En effet le jeu quitterait le mode scénarisé et touffu qu'on lui connait pour devenir tout autre chose après sa fin (même si apparemment, c'est bien quand même).Bref, si vous vous lancez dans Starfield, profitez du jeu, de l'univers, de la campagne principale, des quêtes secondaires et seulement ensuite, si vous y jouez encore, passez au new game+.