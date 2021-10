Shadow Warrior 3 reviendra l'année prochaine

Depuis des semaines, pour ne pas dire des mois, Devolver et Flying Wild Hog teasaient une annonce toujours imminente de la date de sortie de leur Shadow Warrior 3 . Finalement, ils avouent aujourd'hui que le retour de Lo-Wang ne se fera que l'année prochaine, toujours dans l'optique de sortir le jeu dans le meilleur état possible. On a un peu de mal à comprendre qu'il faille autant de temps pour ce qui ne semble être qu'un enchainement d'arènes à la con toutes similaires, mais on va leur faire confiance.