Redécouverte : Under Defeat

Il fait partie de mes rares chouchous de la Dreamcast et voilà que le shmup Under Defeat ressort 13 ans après sa réédition HD dans une version "Non mais promis cette fois-ci c'est la der des der Definitive Edition Ultra Plus" sur PC, Switch, PS4/PS5 et Xbox Series. Au menu, des graphismes encore plus fins, un mode Ordre Nouveau Plus qui introduit une barre d'alerte qui une fois remplie stoppe le scrolling et envoie des vagues d'ennemis sur l'écran et quatre bandes son dont une inédite par le crew du maître Shinji Hosoe !Under Defeat c'est surtout ce gameplay atypique qui nous invite à tourner notre hélicotère à 45° pour atteindre les ennemis qui déboulent de tous les côtés. Perso, je n'ai pas pu résister à m'y remettre et je vous laisse apprécier mon manque de skill dans le replay de ma session streaming, ci-dessous. Sur ce, j'y retourne.