Premier teaser pour Civilization VII

Plus ou moins annoncé il y a un an , on connait le nom du nouvel opus de Civ et ce sera ... Civilization VII. La vraie surprise vient des plateformes sur lequelle le jeu sortira : PC, PS4/PS5, Xbox One/Xbox Cerises et Switch, soit les mêmes que son prédécesseur sorti il y a presque 8 ans. Après c'est assez logique vu que ce n'est pas le genre de jeux super gourmand et ça permettra de profiter d'un parc de bécanes immense. On devrait avoir plein d'infos en août. Forcément c'est Firaxis qui développe avec une sortie prévue en 2025.