Après nous avoir fait un passement de jambes et annulé la démo de Dordogne prévu pour la ​​LudoNarraCon 2023 Un Je Ne Sais Quoi nous avait promis des nouvelles pour bientôt. Et bien c'est chose faite, on vient d'avoir la date de sortie du jeu, et ce sera pour le 13 juin sur PC, Switch, les Xbox et les PlayStation.