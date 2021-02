Pokémon Presents du 26/02 : le gros résumé

New Pokémon Snap

Poké Vrac

Pokémon Diamant et Perle

Légendes Pokémon : Arceus

Parce qu’on a jamais assez de Direct, c’est au tour de The Pokémon Company de proposer son petit Pokémon Presents , et donc au passage, de faire quelques annonces pour les 25 ans de la série, qui a débuté au Japon le 27 février 1996 ! Et comme d’habitude, on retrouve Tsunekazu Ishihara , le PDG des pokémons, afin de nous présenter ça en détail.On commence doucement avec un titre que l’on a déjà vu passer dans les Nintendo Direct. Déjà très attendu par tout un tas de fans, New Pokémon Snap sera disponible sur Switch le 30 avril prochain. Pas de grandes révélations dans cette bande-annonce, sauf que ça a l’air mignon comme tout. Le but n’a pas changé depuis l’épisode Nintendo 64 : il faudra prendre des photos des Pokémons vivant tranquillement sur cette île de la région de Lentis. Pas de combat, pas de pression, juste un grand bol d’air. Au passage, il sera possible de partager ses clichés et même de participer à des concours, puisque chaque photo aura un nombre de points.Je vous passe les petites annonces concernant Pokémon Epée Pokémon GO et Pokémon Masters EX . Concrètement, il y aura des événements spéciaux pour les 25 ans de petites bestioles. Passons tout de suite au vif du sujet !La grosse annonce, c’est celle des remakes des excellents Pokémon Diamant et Pokémon Perle, sortis en 2007 sur Nintendo DS ! Place à Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante , à destination de la Switch pour la fin 2021. Tout en gardant l’esthétique de base, ces remakes proposent des graphismes en 3D et de jolies petites animations. C’est propre, la patte de l’époque est encore bien là, bref, c’est ça qu’on veut ! Retour dans la région de Sinnoh, avec au choix pour commencer l’aventure, Tortipouss, Ousticram ou Tiplouf, dans notre quête du titre de Maître de la Ligue.Côté développement, Game Freak n’est là qu’en qualité de supervision via Junichi Masuda , et c’est le studio ILCA qui se charge du reste. Un studio pas vraiment connu du grand public, et qui travaille surtout en tant que prestataire, notamment pour Square Enix sur NieR Re[in]carnation, Dragon Quest XI et même Kingsglaive Final Fantasy XV, NieR Automata, pour Namco Bandai sur Ace Combat 7 : Skies Unknow ou encore Code Vein, etc. Bref, c'est pas des lapins de trois semaines.Alors celle-ci, on ne s’y attendait pas ! Game Freak travaille donc sur un nouvel épisode Switch axé sur une aventure en monde ouvert ! Légendes Pokémon : Arceus est évidemment encore en développement (ça se voit beaucoup), mais est tout de même prévu pour une sortie au début de l’année 2022 (donc jusqu’au 31 mars). Comme pour Diamant et Perle, l’histoire prend place dans la région de Sinnoh, mais pas du tout à la même époque. L’inspiration de The Legend of Zelda : Breath of The Wild est là, puisque Légendes Pokémon : Arceus se déroule à une époque où la notion de Ligue Pokémon et même de Dresseurs est inexistante.Comme une sorte de reboot sans oublier son passé, l’aventure mêlera exploration afin de créer son propre Pokédex, capture de bestioles avec du lancé de Poké Ball et tout de même aussi quelques combats. Pour l’instant, c’est très léger, mais on sait quand même qu’il y a aura un professeur venant d’une autre région (coucou le Pokédex), qui nous proposera de partir à l’aventure avec Brindibou, Héricendre ou Moustillon. Et évidemment, un pokémon légendaire sera aussi de la partie, puisqu’il donne le nom du jeu et sera très important pour le lore de la série.