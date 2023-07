Path of Exile 2 s'émancipe

Pas que ce soit vraiment une grande nouvelle mais c'est désormais officiel, Path of Exile 2 est bien un nouveau jeu et plus une extension survitaminée du premier du nom. C'est ce que le rafraichissement du site officiel nous apprend, tandis qu'il nous abreuve d'une nouvelle vidéo très complète et pleine de nombres à 3 chiffres pour vanter la pléthore de contenu.On nous promet 100 environnements, 600 monstres, 100 bosses, 12 classes, du co-op à 6, le même modèle sans pay-to-win et même que tous les achats seront transferables d'un jeu à l'autre. Ca sort toujours on ne sait pas quand sur PC, Mac, Xbox Series X et PS5 mais pas avant le 7 juin 2024, date de la prochaine béta fermée