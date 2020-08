Pas d’Oculus Connect 7. Mais un Facebook Connect.

​Après avoir affaibli encore un peu plus l’écosystème Oculus en annonçant (forçant) la connexion à un compte Facebook pour utiliser ses casques , Mark Zuckerberg et ses équipes ont décidé de continuer à effacer ici et là les traces du nom Oculus, société rachetée en 2014 pour quelques dollars.Si le mois de septembre est généralement propice à découvrir des chouettes choses en matière de réalité virtuelle avec l’Oculus Connect, cette année il faudra faire avec le Facebook Connect le 16 septembre prochain. Un changement de nom pas vraiment anodin pour cette 7ème édition puisque Facebook précise que cette année sera un tournant pour cet événement : d'une part il sera entièrement en ligne et gratuit, et d'autre part il se concentrera sur une vision globale de l’entreprise en matière de AR/VR.Il sera question de présenter des jeux évidemment, mais aussi des outils comme Spark AR , la techno derrière les filtres de Messenger, ou encore Facebook Horizon , le futur du réseau social en VR, sans oublier un certain Portal, la caméra/micro/écran pour garder le contact avec les gens qu’on ne veut pas voir en vrai. On verra également toutes sortes de trucs plus ou moins intéressants et il ne fait aucun doute que le successeur de l’ Oculus Quest sera présenté à cette occasion. On croise aussi les doigts pour des annonces concernant l' Oculus Rift S PS : oui, Facebook Connect est aussi le nom de module web pour se connecter avec un compte Facebook sur un site web...