Facebook efface encore un peu Oculus

​En attendant la partie 2 de notre dossier VR qui commence à sérieusement se faire attendre ( la partie 1 est toujours dispo ), le géant Facebook continue ses petites annonces concernant les changements qu’il va opérer chez Oculus . Et cette fois-ci, il n’est pas question de nouvelles technologies trop cool, mais plutôt de mettre une fin définitive aux comptes Oculus, au profit de comptes Facebook.Concrètement, à partir d’octobre 2020, toute personne utilisant un casque Oculus pour la première fois devra se connecter avec un compte Facebook. Pour les anciens, il est tout à fait possible de fusionner les deux comptes, et si vraiment on n’a pas envie, Facebook annonce la fin du support des comptes Oculus pour le 1er janvier 2023, ce qui laisse environ deux ans et demi avant de prendre une décision. De quoi mettre un couteau sous la gorge, mais tout en douceur, puisqu’il semble évident qu’à un moment ou un autre, utiliser ne serait-ce que le store passera par la connexion à un compte Facebook.Mais pourquoi faire ? Et bien la société de Mark Zuckerberg a semble-t-elle d’autres idées, allant bien au-delà du simple jeu vidéo avec deux sabres et de la musique qui fait boom boom. L’ultime but est de se faire rencontrer les gens, mais en VR, dans un monde virtuel comme Facebook Horizon , toujours programmé pour une sortie en 2020. Et puis bon, ce serait tout de même con ne pas fusionner toutes les technologies Facebook avec les joueurs et joueuses Oculus, non ? Il y a bien des données à récupérer ici et là, et donc à revendre.Le billet de blog explique tout de même qu’il ne sera pas obligatoire de tout partager sur Facebook. Ainsi, nos habitudes VR, nos parties, nos avatars et tout ce qui tourne autour de ce que l'on fait avec notre casque, pourront être totalement invisible de nos contacts Facebook. De plus, la société de Zuck' compte mettre en place la possibilité de se connecter avec plusieurs comptes sur un casque, un peu comme sur consoles, afin d’éviter de partager nos données personnelles avec la petite sœur qui n’a pas forcément besoin de voir à quoi on a joué toute la nuit.Reste maintenant à voir si tout cela n’est pas trop intrusif. Déjà, le simple fait de devoir se créer un compte sur un réseau social l’est quelque peu. Alors si en plus, on commence à nous envoyer de la pub dans notre appartement virtuel, ça risque de ne pas trop le faire.