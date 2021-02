OpenTTD bientôt sur Steam

Transport Tycoon Deluxe a plus de 25 ans et pourtant c'est toujours une référence en la matière principalement grâce à un projet : OpenTTD . OpenTTD est une version libre de Transport Tycoon Deluxe. En plus de tourner sur Windows, macOS et Linux, elle supprime les limitations et problèmes du jeu d'origine. Il y a longtemps, elle nécessitait de posséder une version officielle de Transport Tycoon Deluxe mais depuis ses développeurs ont créé des packs de musiques, sons et graphismes tout aussi libres.Si je vous parle de tout cela c'est que le jeu arrive sur Steam le 1er Avril et sera bien évidemment gratuit. La version Steam n'apporte rien de plus mis à part le fait qu'elle sera plus facile à installer, patcher et modder. A noter qu'on peut déjà télécharger Simutrans sur Steam. Ce n'est pas une simulation de genre non-binaire mais une sorte de OpenTTD en encore plus poussé. OpenTTD est aussi dispo sur Android et Windows Store mais pas sur iPad.