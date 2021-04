Nouvelle console : Evercade VS

Les nouvelles consoles fleurissent ces derniers temps et plutôt que de s'attaquer à Sonytendosoft, les nouveaux constructeurs visent des niches de joueurs bien particulières. Par exemple, l'Amico cible les gens qui aiment les jeux moches sortant tout droit d'une collection de freewares . Au passage, la sortie de la console de Tommy Tallarico est repoussée à cet automne.Blaze Entertainment de son côté vise une niche encore plus extrême : les fans de rétro qui veulent avoir tous les inconvénients des supports physiques sans les avantages. Leur première console, la Evercade , est une console portable qui permet de jouer à des jeux rétro stockés sur des cartouches. Chaque cartouche comporte une série de roms et l'émulateur pour les faire tourner donc non seulement il faut acheter les cartouches même si vous avez les jeux d'origines mais en plus l'émulation n'est pas parfaite. La sélection de jeux n'est pas fantastique mais au moins les cartouches ne sont pas trop chères vu qu'elles coûtent une vingtaine d'euros. L'Evercade en elle-même est aussi bon marché vu qu'elle est vendue 7 0 euros seule ou 90 euros avec trois cartouches . En plus de son écran 4,3 pouces affichant du 480x272 (comme la PSP), elle dispose aussi d'une sortie mini-HDMI. Il semble que la Evercade ait connu un certain succès car Blaze a annoncé la version console de salon : la Evercade VS.Elle comportera deux ports cartouche, 4 ports USB et coûtera 100 euros. Pour ce prix, elle sera vendue avec deux manettes et vous pourrez même utilise votre Evercade portable comme troisième manette. Accessoirement elle devrait être compatible avec une majorité de manettes USB voir de dongles de manettes sans fil type Xbox One. Sortie prévue courant Novembre.