L'Amico du petit déjeuner, l'ami Tallaricoré

On ne vous a pas parlé de l'Amico depuis au moins six mois donc il est temps de faire le point. En mai , J Allard, un des papas de la Xbox, a rejoint Intellivision en tant que global managing director afin d'aider au lancement de la console. En août, Tommy Tallarico annonçait que la console était repoussée au 3 avril 2021 soit six mois après la date originelle. C'est à la faute à Covid. Mais comme il faut bien payer les factures pendant six mois (Intellivision compte 50 employés et J Allard ne doit pas être donné), vous pouvez précommander la console sur Fig en lâchant $100 . Pour l'instant le résultat n'est pas brillant avec un peu plus de 13 000 consoles précommandées.Pour vous donner un ordre d'idée, malgré un prix de $650 et un marché de niche, la GPD Win 2 a été précommandée à 4 000 exemplaires. Du coup histoire d'amasser plus du cash, Intellivision a aussi lancé un Republic qui vous permet d'investir dans la console et de toucher une part des profits s'ils existent et ils ont récolté plus de six millions de dollars. Selon Intellivision, l'attrait de l'Amico vient de sa simplicité : pour $249 tu as une console, six jeux, deux manettes et du fun en barre pour toute la famille. Et c'est probablement vrai mais pour $50 de plus on peut acheter une Switch.L'autre argument de l'Amico est que les jeux coûteront moins de $10. Mais pour ce prix, on peut toper d'excellent jeu sur Switch comme BOXBOY! + BOXGIRL!, Shantae: Risky's Revenge, Doom 64, Duke Nukem 3D, Steam World Dig, Shovel Knight, Mighty Gunvolt Burst, Florence, Stories Untold, Heave Ho, Virtua Racing... Et ils ont une autre tronche que les jeux Amico. On a l'impression que ces derniers sortent tout droit d'un bundle Itch.io ou d'une game jam low poly.