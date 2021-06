Nouveau jeu : Terra Nil

Il est des développeurs dont on sait à peu près quoi attendre : si on vous dit Paradox, vous pensez à un gros jeu de stratégie plein de tableaux tristes. Il y aura quelques petites variations, mais la base sera toujours à peu près la même. Free Lives n'entre clairement pas dans cette catégorie : depuis sa naissance, le petit studio sud-africain a sorti Broforce (un run & gun ultra bourrin avec des parodies de héros de films d'action), Gorn (un jeu VR de combats de gladiateurs très gore) ou encore Genital Jousting (un party-game où des zgegs doivent s'enfiler dans la joie et la bonne humeur). On le voit, ils n'ont pas peur de sortir de leur zone de confort.Leur nouveau titre, Terra Nil , part une encore fois dans une direction totalement différente : il s'agira d'une sorte de city builder inversé pour bobos écolos islamo-gauchistes, où le but sera de redonner vie à un monde dévasté en faisant pousser des trous de verdure et couler des rivières, ramener une faune sauvage, et surtout nettoyer derrière soi pour ne laisser aucune trace de son passage. L'anti Anno 1800, en quelque sorte.Le jeu n'a pas encore de date de sortie, et vu qu'il a été annoncé aujourd'hui, il ne sera sûrement pas présent à la conf E3 de Devolver . Il faut dire que son ambiance zen ne colle pas trop avec l'ultra-violence et les bains de sang dans lesquels se finit chaque apparition de Nina Struthers.