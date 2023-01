Nouveau jeu : RetroSpace

plasmids

Notre billou national avait adoré Chicken Police , le premier jeu du studio The Wild Gentlemen. On était donc curieux de savoir ce qu'ils allaient faire après. La réponse s'appelle RetroSpace. On abandonne les poulets et les femmes fatales au profit d'une immersive sim sur fond de musique disco.On joue le rôle du concierge (comme un certain Roger Wilco) qui va devoir survivre dans une station spatiale avalée par un trou noir et remplie d'aliens belliqueux et de robots tueurs en tout genre. Pour se défendre, en plus d'armes classiques, on peut s'injecter desmutamods pour gagner des pouvoir, pirater des tourelles et se planquer dans les coins sombres. Il est question d'un level design metroidvania et l'esthétique fait penser à un FPS du début des années 2000.Le tout aurait pu s'appeler Disco Shock et promet d'être fort sympathique s'il tient toutes ses promesses.