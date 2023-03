ACTU Nouveau jeu : Lego 2K Drive CBL il y a 1 h par email @CBL_Factor

"Et si on prenait le DLC Lego de Forza Horizon 4 pour en faire un jeu à part ?" est à peu près l'idée derrière Lego 2K Drive. Le nouveau jeu de Visual Concepts développé par 2K Games propose des courses dans un monde ouvert couvert de Legos. Non seulement on peut casser une bonne partie des décors mais on peut aussi construire ses propres véhicules et il n'est pas uniquement question de voitures : les bateaux sont aussi de la partie.



Le monde est rempli de défis, de mini-jeux, de trucs à ramasser et de véhicules célèbres de l'univers Lego. Le tout a un petit côté Burnout Paradise et se joue seul ou en multi (en ligne ou en écran partagé). Jeu Lego oblige, c'est rempli d'humour et destiné à un public jeune mais les adultes qui ont conservé leur âme d'enfant. Ca sortira le 19 mai sur Steam, EGS, Playstation, Xbox et Switch.