Nouveau jeu : Industrial Annihilation

En août 2018 les développeurs de Planetary Annihilation et de son extension Titans quittaient Uber Entertainment avec la licence PA sous le bras pour fonder Planetary Annihilation Inc. Le studio s'appelle désormais Galactic Annihilation et bosse sur un jeu appelé Industrial Annihilation. Vous suivez ? Industrial Annihilation sera à mi-chemin entre Factorio et Planetary Annihilation à savoir qu'on doit construire une gigantesque base-usine remplie de chaines de production pour produire des troupes et qu'on envoie les troupes en question aller fracasser l'ennemi.Les troupes en question iront du petit robot de combat au scorpion mécanique géant et devrait comporter un bon paquet d'armes nucléaires. Si ça semble trop pour vous, vous pouvez déléguer la partie guerre à l'IA. Il n'y aura par contre pas de mode co-op pour la campagne solo. Forcément il y aura du multi. Vous pouvez précommander le jeu sur le site officiel ou même devenir un investisseur . Industrial Annihilation devrait sortir en accès anticipé à la mi-2024.