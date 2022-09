Nintendo Direct du 13/09 : le gros résumé

Fire Emblem Engage

It Takes Two

Project Zero : Le Masque de l'Éclipse Lunaire

Xenoblade Chronicles 3 : DLC vol. 2

Des petits jeux rapides

Front Mission 1st: Remake et Front Mission 2 Remake

Story of Seasons: A Wonderful Life

Splatoon 3

Octopath Traveler 2

FaeFarm

Theatrhythm Final Bar Line

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope

Rune Factory 3 Special

Jeux Nintendo 64 du Nintendo Switch Online

Pour 2022 : Pilotwings 64 , Mario Party et Mario Party 2

, et Pour 2023 : Mario Party 3 , Pokémon Stadium , Pokémon Stadium 2 , 1080° Snowboarding et Excitebike 64

, , , et Sans date : GoldenEye 007 avec un mode en ligne

Various Daylife Après avoir fait sa petite vie sur Apple Arcade, Various Daylife débarque maintenant sur Switch, afin de remplir un planning à peine chargé, puisqu’il est véritablement disponible maintenant tout de suite sur l’eShop. Pour rappel, il s’agit d’un J-RPG tout ce qu’il y a de plus classique, avec des jobs pour ses personnages, de l’exploration dans un monde nommé Antoécie, et des centaines d’activités pour faire grimper vos personnages. Bref, un bouffe temps, mais comme il est plutôt visuellement, ça peut valoir le coup. Surtout si vous n’avez aucun appareil Apple chez vous.



Factorio Les PCistes connaissent déjà Factorio, puisqu’il est sorti en août 2020 sur leurs machines de guerre. Et bien il sortira aussi sur Switch, mais le 28 octobre. Pas forcément très joli au premier regard, Factorio cache pourtant bien son jeu et je ne saurais que trop vous le conseiller. En gros, il est question de se construire un vaisseau après s’être crashé sur une planète, en récupérant des ressources ici et là, et en construisant tout un réseau de lignes de production. En plus, c’est jouable en multijoueur multiplateformes ! Ib Il y a toujours un jeu un peu chelou dans les Nintendo Direct, et bien cette fois-ci, il s’agit d’Ib, un petit jeu d’exploration en 2D qui met en scène une jeune fille dans une galerie d’art. On nous parle de sept fins différentes et vu la gueule du design, il ne faut pas s’attendre à un jeu très heureux. C’est prévu pour le printemps 2023. Mario Strikers: Battle League Football Nouvelle vague de mise à jour gratuite pour Mario Strikers: Battle League Football, proposant cette fois-ci l’entrée de Pauline et de Diddy Kong, mais aussi l’arrivée de nouveaux équipements et terrains. Bref, comme tous les jeux de sports Mario sur Switch, il suit son petit chemin vers la perfection, doucement, mais sûrement.



Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key Cheveux au vent, soleil dans les yeux et petit dauphin pour aller plus vite dans l’eau, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key débarque sur Switch. On en saura plus lors du TGS, mais on peut déjà découvrir un RPG ultra coloré, avec pas moins de 11 personnages pouvant nous rejoindre dans une aventure qui débutera le 24 février 2023. Mario Kart 8 Deluxe Oh ! Je n’ai pas mis à jour le test du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe, et Nintendo annonce déjà la vague 3. Comme d’habitude, il s’agira de huit circuits, dont Mont Festif (Mario Kart Tour) et Jardin Peach ( Mario Kart DS). Voilà qui est dit.



Nintendo Switch Sports Autre titre qui se mettra à jour. Un peu faible en contenu, Nintendo Switch Sports tentera de trouver la bonne formule en ajoutant le golf pour cet hiver. On y croit assez peu, mais ça peut être cool à jouer en soirée.



Pikmin Bloom Shigeru Miyamoto débarque pour nous parler de Pikmin Bloom, disponible sur mobiles depuis octobre 2021 et qui n’arrivera certainement pas au niveau d’un Pokémon Go. Pour l’avoir essayé quelques semaines, je peux aussi vous l’assurer : c’est pas ouf et j’ai eu bien du mal à comprendre l’intérêt. Du coup, une petite remise en avant n’est pas idiot surtout qu’elle est suivie de… Pikmin 4 Mais la vraie annonce est celle du développement de Pikmin 4 ! Malheureusement, on a juste droit à une très courte bande annonce, ne montrant pas grand chose. C’est prévu pour l’année 2023, sans plus de précision.



Just Dance 2023 Edition Un jour, peut-être qu’Ubisoft aura l’idée de faire de Just Dance un vrai jeu service, mais non, mieux vaut sortir Just Dance 2023 Edition, avec exactement le même gameplay, les mêmes graphismes, mais quelques nouveautés tout de même dont je ne pourrais pas vraiment vous parler vu comment je connais bien cette série. Ça sort le 22 novembre. Harvestella L’une des surprises du dernier Direct revient se montrer rapidement, juste pour signaler que la sortie d’Harvestalla est positionnée au 4 novembre. Pour celles et ceux qui n’ont pas suivi, il s’agit d’un RPG classique proposant une partie de simulation de vie. Et bonne nouvelle, une démo est disponible dans l’eShop. Ce serait dommage de s’en priver.



Bayonetta 3 Sans aucun doute possible l’un des jeux les plus attendus depuis son annonce en décembre 2017… Bayonetta 3 est toujours prévu pour le 28 octobre et remettra sur le devant de la scène la sorcière de l’Umbra qui bottera des culs et des petits anges. Et comme pour les deux autres épisodes, elle sera aidée par d’autres personnages, comme Luka le journaliste, Jeanne l’autre sorcière, et une petite nouvelle, Viola.



Master Detective Archives: Rain Code Autre titre à suivre de près, puisque tout droit sorti des créateurs de Danganronpa. On sent direct que l’ambiance ne sera pas des plus kawai dans Master Detective Archives: Rain Code, nous proposant un jeu d’action et d’enquête dark fantasy. Il faudra faire preuve de patience et inspecter scrupuleusement toutes les scènes de crimes, accompagné d’un détective amnésique. Une fois que l’on sent qu’on est prêt à résoudre le mystère, notre petit pote nous transportera dans un autre monde, le labyrinthe des mystères. Ça a l’air totalement barré et c’est prévu pour le printemps 2023.



Resident Evil - Cloud Petite surprise encore une fois, avec cette fois-ci plusieurs gros jeux de chez Capcom en version Cloud. Resident Evil Village Cloud , le 28 octobre

, le 28 octobre Le DLC Extension Winters, le 2 décembre

Resident Evil 7 Biohazard Cloud , courant 2022

, courant 2022 Resident Evil 2 Cloud , courant 2022

, courant 2022 Resident Evil 3 Cloud, courant 2022 Alors dans l’idée, c’est vraiment cool de pouvoir y jouer sur Switch avec des graphismes ne changeant pas des autres supports, mais attention tout de même à votre connexion. Il faut du lourd et du stable. Heureusement, une démo est disponible pour tester tout cela. Second tunnel de jeux Il ne s’agit pas vraiment de petits jeux, mais plutôt d’un tunnel de chouettes titres rapidement mis en avant. On commence avec Sifu (8 novembre) pour celles et ceux qui aiment la castagne avec classe. On enchaîne avec Crisis Core - Final Fantasy VII - Reunion (13 décembre) qui racontera les événements qui ont précédé Final Fantasy VII. On poursuit avec l’excellent et beaucoup trop cher sur Saturn, Radiant Silvergun (disponible aujourd’hui), pour enfin finir sur Endless Dungeon (courant 2023) dont on reparlera une fois disponible. Tales of Symphonia Remastered Vous reprendrez bien un peu de remake non ? C’est parti pour Tales of Symphonia Remastered, mon Tales of de cœur parce que je l’ai découvert à l’époque sur GameCube en 2004. Et bien il est donc de retour et ce sera l’occasion de repartir à l’aventure dans le monde de Sylvarant, avec Llyoad, Colette, Génis, Raine, Sheena et tous les autres. Franchement, c’est un très bon action-RPG, qui a peut-être un peu pris de l’âge, mais qui reste néanmoins hyper agréable. Réponse début 2023 pour voir la tête qu’il a vraiment. Troisième tunnel de jeux Ce Nintendo Direct est décidément trop gros, donc c’est parti pour un autre tunnel de jeux présentés rapidement. On commence par Life Is Strange: Arcadia Bay Collection (27 septembre) qui doit être la douzième collection de la série. Je n’arrive plus à suivre. On continue avec Romancing SaGa - Minstrel Song - Remastered (1er décembre) parce qu’on a jamais assez de JPRG remasterisés. On poursuit avec Lego Bricktales (cet automne) qui est apparemment vraiment excellent en plus d’être tout mignon. On avait pas vu Disney dans le coin, et bien c’est maintenant fait avec Disney Speedstorm (cet hiver), une sorte de Mario Kart free to play qui pourrait être intéressant. Et enfin, une nouvelle saison de Fall Guys (15 septembre) qui apportera certainement des trucs attendus par les fans. Kirby’s Return to Dream Land Deluxe Courage, c’est bientôt terminé ! Et pour se (presque) terminer, rien de mieux qu’un remaster d’un Kirby sorti sur Wii en 2011. Mais si, souvenez-vous de Kirby's Adventure Wii, et bien maintenant, ce sera Kirby’s Return to Dream Land Deluxe. Je ne vous représente pas cet énième épisode de la boule rose, mais sachez tout de même qu’il s’agit d’un retour à la 2D et de tout un tas de mini-jeux. Cette petite pépite est prévue pour le 24 février 2023.



The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom Le gros morceau. L’énorme annonce. La suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild a donc un nom, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, mais aussi une date, 12 mai 2023. Une courte bande-annonce laisse déjà entrevoir un jeu immense, et pourquoi pas, aussi important que Breath of the Wild. Une énorme pierre est à déposer par Nintendo et 5 ans après, Link n’a pas droit à l’erreur.



Nintendo Direct en entier Et si jamais vous souhaitez regarder le direct en entier, le voici.





Comme à son habitude, Nintendo prévient la veille pour le lendemain pour annoncer un. Le Tokyo Game Show 2022 approchant à grands pas (il se tiendra du 15 au 18 septembre), c’est donc en toute logique que Nintendo balance quelques cartouches pour annoncer ce qui va débarquer surdans les prochains mois. C’est parti pour le gros résumé ! Et oui, il y a bien le nom et la date du prochain Zelda dedans.Si vous aimez la série Fire Emblem et ses quelques épisodes (tout de même 22 depuis 1990), vous allez adorer, puisque son histoire racontera celle de quatre royaumes du passé, alliés aux Emblèmes, qui devront s’unir pour sauver le continent d’Elyos, en proie au réveil du terrible Dragon déchu, qui a fini par se réveiller après un millénaire. Qui dit passé, dit aussi héros, et c’est là que l’on retrouvera quelques têtes bien connues, comme Marth et Celica pour ne citer que ces deux là. Évidemment, le système de combat n’a pas changé, et on retrouve un jeu qui mêlera les combats au tour par tour avec des déplacements en cases, mais aussi une partie de reconstruction de ville/village, qui nous prendra quelques heures sans aucun doute possible.Le mieux étant que Fire Emblem Engage a déjà une date de sortie, le 20 janvier 2023, mais aussi une édition Divine avec le jeu et un tas de goodies.Grosse surprise, le jeu de Hazelight Studios sorti en mars 2021, débarque donc en version Switch ! Si vous n’y avez pas joué, sautez vite dessus. Cependant, il faut préciser qu’il n’est pas jouable seul, il vous faudra trouver un ou une partenaire. Après avoir dépassé les 7 millions de ventes,tentera donc sa chance le 4 novembre, incluant plusieurs possibilités pour jouer : sur une seule console en écran splitté, sur deux consoles en multijoueur sans fil local, ou en ligne avec le Pass ami gratuit.Quatrième volet de la série Project Zero,n’est en fait pas tout neuf, puisqu’il est d’abord sorti sur Wii en juillet 2008, mais uniquement au Japon. Switch oblige, une nouvelle sortie est donc prévue début 2023 en dehors du Japon, sous-titrée dans pleins de langues, et évidemment avec un gros lifting pour éviter de se taper du 480p. Ce sera donc un vrai plaisir de faire connaissance avec Ruka Minazuki, qui se baladera en petite robe dans un hôpital sérieusement flippant.Je passe rapidement sur ce nouveau DLC pour, qui mettra en avant Ino, une héroïne mécanique à la voix beaucoup trop aiguë. Il est aussi question d’ajouter des défis d’arènes, de nouveaux accessoires et des tenues spéciales. Bref, tout cela est compris dans le pass d’extension (30 balles tout de même), contenant 4 vagues, dont celle-ci débarquant le 14 octobre.Oui parce qu’honnêtement, j’ai pas envie de passer des plombes sur(2023), ni même sur(mars 2023), ou encore sur(début 2023). Par contre…l’arrivée depour le 27 septembre, c’est plutôt cool.On en avait déjà parlé lors du Direct de février, etse remontrent une nouvelle fois, histoire de valider que oui, déjà en 1995 sur Super Famicom c’était chouette, mais alors sur Switch, ça le sera au moins tout autant… Non en fait, ça va déchirer total. Le second épisode était sorti en 97 sur PlayStation, il a lui aussi bénéficié d’un refonte graphique même si honnêtement, on aurait pu attendre bien mieux. Pas grave, le premier est attendu en novembre et le second en 2023. Ah, au fait : le remake de(1999 sur PlayStation) est en développement. On se met bien.Encore un remake (décidément…), qui cette fois-ci provient de la GameCube. Sorti en 2003,qui était vraiment chouette pour l’époque, revient cette fois-ci sur Switch, mais avec un Animal Crossing : New Horizons à côté. C’est déjà plus compliqué. Bref, si le genre vous branche, si vous aimez gérer une petite ferme tranquillement en prenant soin des animaux, c’est peut-être un jeu pour vous. Et puis, il y a le temps de le voir venir, puisqu’il n’est pas prévu avant l’été 2023.En attendant notre test, Splatoon 3 dévoile déjà son premier SplatFest et son thème : « Qu'emporteriez-vous sur une île déserte ? Des outils, de la nourriture ou des jeux ? » Souvenez-vous de la chaîne Votes sur la Wii, et vous saurez pourquoi il y a ce genre de questions dans les Splatoon. Bref, le festival commencera le samedi 24 septembre à 2h du mat’ pour finir le lundi 26 à 2h du matin aussi. D’autres mises à jour gratuites arriveront en même temps, bref, le rouleau compresseurest présent. Au fait, pour ses 3 premiers jours, Splatoon 3 s’est vendu à 3,45 millions d’exemplaires. Voilà.On arrête les petits remakes et les rendez-vous, et on repasse à un nouveau gros morceau avec, ce qui me rappelle que je n’ai toujours pas terminé Triangle Strategy. Bref, un nouvel épisode est en développement chez Square Enix, reprennant le même concept que le premier : des graphismes en HD-2D, une histoire mêlant huit personnages, beaucoup de dialogues, et, on l’espère, des histoires vraiment entremêlées. Dans tous les cas, c’est à surveiller de près et ça sort dès le 24 février 2023.Parce qu’on a jamais assez de jeux de gestion de ferme,tentera de se faire une place sur Switch. Sauf que contrairement aux autres, celui-ci sera jouable de 1 à 4 joueurs, avec des phases de culture, d’autres d’exploration de l‘île d’Azoria, sans oublier un peu de home staging. C’est prévu pour le printemps 2023, donc on va lui lancer une petite chance de percer, même si cela sera bien compliqué à première vue.35 ans de jeux Final Fantasy, ça se fête ! Alors pour le coup, Square Enix n’a pas préparé une nouvelle licence, mais a été fouiller un peu dans ses tiroirs. Oh ! Une Nintendo 3DS et Theatrhythm Final Fantasy. Mais oui, c' était cool ce jeu. Vite, une suite, avec probablement indieszero pour le développement. Et même si je peux paraître négatif, sachez qu’il s’agit d’une excellente nouvelle, puisque cette licence est vraiment chouette. Pour ce, donc le troisième épisode, on aura droit à pas moins de 385 morceaux de musique, avec des modes de jeux en solo, en duo ou encore en ligne. Theathrhythm Final Bar sortira le 16 février 2023, et aura déjà un DLC avec 90 musiques provenant des séries Saga, NieR, d’Octopath TravelerR ou encore de LIVE A LIVE, ou même des packs que seul Square Enix peut faire, avec une Premium Digital Deluxe Edition contenant 502 musiques.Déjà (re)présenté lors de l’Ubisoft Forward,e revient évidemment se montrer. Rien de neuf sous le soleil, mais un bon rappel pour (re)dire que ce titre est attendu pour le 20 octobre à venir. Une édition Gold est aussi disponible, avec des DLC et le Pass Saisonnier parce qu’il s’agit d’un jeu Ubisoft. Petit conseil : attendez quelques mois, les prix descendent assez rapidement sur les jeux Ubi.Encore un petit remake ! Cette fois-ci, il s’agit de Rune Factory 3 : A Fantasy Harvest Moon sorti sur Nintendo DS 2009, et qui voit changer son nom ensur Switch. Autant être clair : il s’agit d’un spin off d’Harvest Moon, ou plutôt Story of Seasons pour rester avec le nouveau nom de cette franchise. Oui, encore un jeu de ferme, avec des quêtes et des discussions avec les villageois. C’est prévu pour 2023, et il sera suivi d’un nouvel épisode de Rune Factory, que l’on découvrira plus tard.Une petite liste vaut mieux qu’un long discours non ?