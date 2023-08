Netflix se lance dans le streaming de jeux

Pour décrire un projet sans grande originalité, il est commun d'utiliser le nom d'une jeune pousse à succès, surtout Uber en fait. Exemples fictifs : "le Uber des vendeurs de saucisses" ou le "Google des épitaphes rigolos". Le Game Pass est ainsi décrit comme étant le "Netflix des jeux vidéo" mais il y a de fortes chances que le Netflix des jeux vidéo soit ... Netflix. Le géant de la diffusion en ligne a lancé la beta de son service de cloud gaming au Canada et au Royaume-Uni.Les béta-testeurs pourront jouer en streaming à Oxenfree et Molehew’s Mining Adventure sur leur navigateur ou leur machin connecté. Contrairement à Stadia à ses débuts, un grand nombre d'appareils et de TVs sont supportés (boitiers Fire TV, boitiers et TVs Roku, Chromecast with Google TV, télévisions LG et Samsung, Nvidia Shield TV...). Toujours contrairement à Stadia, il ne faut pas une appli dédiée. Ce sera intégré à l'appli Netflix existante. Sur son navigateur, on joue avec clavier/souris mais pour les autres, on utilise son téléphone comme manette . Il est fort possible qu'à terme on puisse utiliser des manettes traditionnelles vu qu'elles sont supportées par les TVs modernes en filaire comme en Bluetooth.On attendra de voir l'offre définitive mais si Netflix est sérieux, ça pourrait devenir rapidement un poids loud du jeu vidéo. Non seulement Netflix compte plus de 238 millions d'abonnés mais en plus l'appli est souvent pré-installé sur les TVs connectées.