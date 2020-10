Minecraft impose l'utilisation d'un compte Microsoft

Bureaux de Mojang, Octobre 2020"Bon les gens, malgré tous nos efforts avec la version Bedrock, la version Java de Minecraft reste la plus populaire.-Il faut dire qu'elle supporte les mods et qu'ils ont en partie fait le succès du jeu-C'est fort possible mais il est temps que ça cesse. Des idées ?-On pourrait arrêter de la supporter-On va s'en prendre plein la gueule. Non il faut quelque chose de légèrement plus subtil.-Je sais ! Faisons comme Oculus et imposons l'utilisation d'un compte Microsoft pour y jouer -Mais un compte Microsoft n'est même pas obligatoire pour utiliser Windows.-La plupart des gens ne savent pas cela. Et puis on leur bourrera le mou en leur ventant la sécurité du bousin-Et une fois qu'ils basculent sur le compte Microsoft, on leur refile la version Bedrock et avec le temps la version Java disparaitra d'elle-même. Jim, tu es diabolique. Tu faisais quoi avant ?-Division Office. J'ai réussi à faire croire aux clients qu'un abonnement mensuel était plus intéressant qu'un achat permanent."